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ЦБ допустил рост прибыли банков до 3,8 трлн рублей по итогам года

В 2025 году регулятор прогнозирует прибыль сектора в 2,7-3,2 трлн рублей
Ведомости

По итогам 2024 г. прибыль банковского сектора может достигнуть 3,3–3,8 трлн руб. Такой прогноз содержится в ежеквартальном обзоре «Банковский сектор» Банка России.

«С учетом данных за июль прогноз по прибыли на 2024 год повышен до 3,3–3,8 трлн руб.: стоимость риска в корпоративном портфеле остается ниже исторической, а рост бизнеса способствует расширению операционной прибыли банков», – сказано в материалах ЦБ.

Еще в июне ЦБ ожидал, что прибыль банков по итогам года составит 3,1-3,6 трлн руб. При этом прогноз на 2025 г. остался без изменений – 2,7-3,2 трлн руб.

За первые шесть месяцев 2024 г. банки заработали в общей сложности 1,68 трлн руб. При этом во II квартале прибыль банковского сектора сократилась на 14% до 785 млрд руб. (против 899 млрд руб. в I квартале). ЦБ объясняет снижение ростом операционных расходов, снижением доходов от иностранной валюты и убытком от ценных бумаг.

В конце августа «Ведомости» писали, что российские банки заработали в июле 306 млрд руб. чистой прибыли. Показатель на 81 млрд руб., или на 36%, выше результата июня, когда прибыль составила 225 млрд руб. На рост преимущественно повлияли два фактора: положительная валютная переоценка в размере 16 млрд руб. при ослаблении рубля на 0,7% в июле и повышение основных статей доходов суммарно на 51 млрд руб. (+8%) из-за роста транзакционной активности, а также увеличения доходности по кредитам по плавающим ставкам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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