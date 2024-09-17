ЦБ допустил рост прибыли банков до 3,8 трлн рублей по итогам года

В конце августа «Ведомости» писали, что российские банки заработали в июле 306 млрд руб. чистой прибыли. Показатель на 81 млрд руб., или на 36%, выше результата июня, когда прибыль составила 225 млрд руб. На рост преимущественно повлияли два фактора: положительная валютная переоценка в размере 16 млрд руб. при ослаблении рубля на 0,7% в июле и повышение основных статей доходов суммарно на 51 млрд руб. (+8%) из-за роста транзакционной активности, а также увеличения доходности по кредитам по плавающим ставкам.