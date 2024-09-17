ЦБ допустил рост прибыли банков до 3,8 трлн рублей по итогам года

ЦБ допустил рост прибыли банков до 3,8 трлн рублей по итогам годаВ 2025 году регулятор прогнозирует прибыль сектора в 2,7-3,2 трлн рублей
По итогам 2024 г. прибыль банковского сектора может достигнуть 3,3–3,8 трлн руб. Такой прогноз содержится в ежеквартальном обзоре «Банковский сектор» Банка России.
«С учетом данных за июль прогноз по прибыли на 2024 год повышен до 3,3–3,8 трлн руб.: стоимость риска в корпоративном портфеле остается ниже исторической, а рост бизнеса способствует расширению операционной прибыли банков», – сказано в материалах ЦБ.
Еще в июне ЦБ ожидал, что прибыль банков по итогам года составит 3,1-3,6 трлн руб. При этом прогноз на 2025 г. остался без изменений – 2,7-3,2 трлн руб.
За первые шесть месяцев 2024 г. банки заработали в общей сложности 1,68 трлн руб. При этом во II квартале прибыль банковского сектора сократилась на 14% до 785 млрд руб. (против 899 млрд руб. в I квартале). ЦБ объясняет снижение ростом операционных расходов, снижением доходов от иностранной валюты и убытком от ценных бумаг.
В конце августа «Ведомости» писали, что российские банки заработали в июле 306 млрд руб. чистой прибыли. Показатель на 81 млрд руб., или на 36%, выше результата июня, когда прибыль составила 225 млрд руб. На рост преимущественно повлияли два фактора: положительная валютная переоценка в размере 16 млрд руб. при ослаблении рубля на 0,7% в июле и повышение основных статей доходов суммарно на 51 млрд руб. (+8%) из-за роста транзакционной активности, а также увеличения доходности по кредитам по плавающим ставкам.