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Банки нарастили прибыль в июле более чем на треть

На результат повлияла положительная валютная переоценка на фоне ослабления рубля
Екатерина Литова
Максим Стулов / Ведомости

Российские банки заработали в июле 306 млрд руб. чистой прибыли (за вычетом около 44 млрд руб. дивидендов, полученных от российских дочерних банков), говорится в новом обзоре ЦБ о развитии сектора. Показатель на 81 млрд руб., или на 36%, выше результата июня, когда прибыль составила 225 млрд руб. с корректировкой на перераспределение доходов внутри банковской группы в размере около 120 млрд руб. Доходность на капитал в июле выросла до 24,6% с 17,8%. В мае и июне месячная прибыль сектора снижалась.

На рост финансового результата преимущественно повлияли два фактора, пишет ЦБ. Первый – положительная валютная переоценка в размере 16 млрд руб. при ослаблении рубля на 0,7% в июле. В июне, напротив, переоценка оказалась отрицательной – минус 61 млрд руб. из-за укрепления рубля на 4,7%.

Второй фактор роста прибыли – повышение основных статей доходов (чистый комиссионный и чистый процентный) суммарно на 51 млрд руб. (+8%) из-за роста транзакционной активности, а также увеличения доходности по кредитам по плавающим ставкам (на них приходится 50% портфеля юрлиц), пишет ЦБ.

При этом банки получили на 32 млрд руб. (минус 63% к июню) меньше дивидендов от дочерних компаний.

Количество прибыльных банков выросло с 248 в июне до 250 в июле, а их доля от общего числа банков составила 79%. Общая доля прибыльных банков в активах сектора с начала года осталась на уровне 98%.

За июль по российским стандартам отчитался Сбербанк. Крупнейший банк заработал 141,2 млрд руб. (+8,2% год к году) при рентабельности капитала 25,6%.

Корпоративный портфель увеличился в июле на существенные 1,8 трлн руб. и достиг 80,7 трлн руб. Рост составил 2,3% после 1,5% в июне. Такую динамику обеспечили рублевые кредиты (на 1,7 трлн руб., +2,6%) компаниям из широкого круга отраслей. В основном займы выдавались на пополнение оборотных средств и финансирование инвестиционных проектов, в том числе на покупку нового оборудования для оптимизации производственных процессов, пишет Банк России. Около 200 млрд руб. получили компании, выплачивающие дивиденды. Еще 300 млрд руб. прироста, по предварительным данным, пришлось на девелоперов в рамках проектного финансирования строительства жилья.

Рост валютных кредитов был более умеренным – на 100 млрд руб. в рублевом эквиваленте, или 0,8%.

Темпы роста ипотечного портфеля ожидаемо замедлились «до более сбалансированных» 0,7% после ажиотажных 3,1% в июне» (последний месяц действия массовой госпрограммы ипотеки под 8%). Портфель составил 19,7 трлн руб. Потребительское необеспеченное кредитование в июле замедлилось до 1,4% с 2% в мае - июне, а портфель достиг 15,2 трлн руб.

Балансовый капитал сектора в июле сократился на 612 млрд руб., или на 4%, до 14,6 трлн руб. Среди основных причин – начисление дивидендов рядом крупных банков на общую сумму 835 млрд руб. (400 млрд руб. будет выплачено в бюджет), а также отрицательная переоценка ценных бумаг (99 млрд руб.) из-за продолжающегося роста доходностей ОФЗ. В июле дивиденды в размере 752 млрд руб. акционерам направил Сбербанк, 50% плюс 1 акция которого принадлежит Минфину.

По предварительным данным ЦБ, в июле показатель достаточности совокупного капитала сектора (Н1.0) снизился до 11,2% (-0,8 п. п. за месяц) из-за уменьшения совокупного капитала (на 4,2%) при росте активов, взвешенных с учетом риска. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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