Банки нарастили прибыль в июле более чем на треть

Российские банки заработали в июле 306 млрд руб. чистой прибыли (за вычетом около 44 млрд руб. дивидендов, полученных от российских дочерних банков), говорится в новом обзоре ЦБ о развитии сектора. Показатель на 81 млрд руб., или на 36%, выше результата июня, когда прибыль составила 225 млрд руб. с корректировкой на перераспределение доходов внутри банковской группы в размере около 120 млрд руб. Доходность на капитал в июле выросла до 24,6% с 17,8%. В мае и июне месячная прибыль сектора снижалась.