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Т-банк отчитался лучше ожиданий

Во втором полугодии показатели группы могут быть под давлением из-за жестких монетарных и регуляторных условий
Екатерина Литова
Артем Кульша
Во II квартале процентные доходы ТКС выросли на 95% год к году и достигли 132,6 млрд руб./ Алексей Орлов / Ведомости

Финансовая группа «ТКС холдинг», куда входят банк, страховая компания, брокер и проч., во II квартале заработала 23,5 млрд руб. – это на 15% больше прошлого года, говорится в отчетности по МСФО. За первое полугодие чистая прибыль ТКС достигла 45,7 млрд руб. и выросла на 25% год к году. Рентабельность капитала, хоть и снизилась на 2,8 п. п. год к году до 32,7% за квартал (за полугодие – на 1 п. п. до 32%), составляет «не меньше 30%» в соответствии с прогнозом группы.

Топ-менеджмент ТКС в ходе звонка с аналитиками не изменил ожиданий по финансовым результатам – ТКС планирует нарастить прибыль по итогам года на 30%, в 2023 г. показатель составил 80,9 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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