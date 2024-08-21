Т-банк отчитался лучше ожиданий

Финансовая группа «ТКС холдинг», куда входят банк, страховая компания, брокер и проч., во II квартале заработала 23,5 млрд руб. – это на 15% больше прошлого года, говорится в отчетности по МСФО. За первое полугодие чистая прибыль ТКС достигла 45,7 млрд руб. и выросла на 25% год к году. Рентабельность капитала, хоть и снизилась на 2,8 п. п. год к году до 32,7% за квартал (за полугодие – на 1 п. п. до 32%), составляет «не меньше 30%» в соответствии с прогнозом группы.