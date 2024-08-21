Т-банк отчитался лучше ожиданий

Т-банк отчитался лучше ожиданийВо втором полугодии показатели группы могут быть под давлением из-за жестких монетарных и регуляторных условий
Финансовая группа «ТКС холдинг», куда входят банк, страховая компания, брокер и проч., во II квартале заработала 23,5 млрд руб. – это на 15% больше прошлого года, говорится в отчетности по МСФО. За первое полугодие чистая прибыль ТКС достигла 45,7 млрд руб. и выросла на 25% год к году. Рентабельность капитала, хоть и снизилась на 2,8 п. п. год к году до 32,7% за квартал (за полугодие – на 1 п. п. до 32%), составляет «не меньше 30%» в соответствии с прогнозом группы.
Топ-менеджмент ТКС в ходе звонка с аналитиками не изменил ожиданий по финансовым результатам – ТКС планирует нарастить прибыль по итогам года на 30%, в 2023 г. показатель составил 80,9 млрд руб.
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