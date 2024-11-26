Товарооборот России и стран АСЕАН за неполный 2024 год составил $17 млрд
Товарооборот России и стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии, в январе – октябре 2024 г. составил около $17 млрд. Рост к аналогичному периоду предыдущего года составил 10%. Об этом в столице Малайзии Куала-Лумпуре на пленарной сессии бизнес-форума «Россия – АСЕАН» заявил заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев, передает корреспондент «Ведомостей».
По его словам, по итогам прошлого 2023 г. торговля между Россией и АСЕАН выросла на 15% и составила около $22 млрд. Основными товарами, которые поставляет Юго-Восточная Азия на российский рынок, Груздев назвал продукцию машиностроения, комплектующие, электронику, бытовую технику, текстиль, сельскохозяйственную и химическую продукцию. В свою очередь Россия также поставляет на рынки АСЕАН энергетическое сырье, машиностроительную продукцию, продукцию химпрома, главным образом удобрение и продовольствие, а также цифровые услуги.
В 2023 г. товарооборот России и АСЕАН вырос на 14,6%, составив $22 млрд, писали «Ведомости». В первом полугодии 2024 г. прирост продолжился и составил 20,5%. Приток прямых иностранных инвестиций из России в страны АСЕАН увеличился на 20,8% – с $166,2 млн в 2022 г. до $200,7 млн в 2023 г., следует из обзора «Экономика АСЕАН: бум инвестиций и «страны-специалисты» фонда Росконгресс.
Ожидается, что к 2030 г. АСЕАН станет четвертой по величине экономикой мира, а совокупный объем торговли стран – участниц объединения в ближайшие десять лет увеличится на $1,2 трлн, говорится в обзоре. В 2010–2023 гг. ВВП АСЕАН, которая объединяет страны Юго-Восточной Азии с совокупным населением почти 680 млн человек, рос в среднем на 4,5% в год.