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Товарооборот России и стран АСЕАН за неполный 2024 год составил $17 млрд

Ведомости

Товарооборот России и стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии, в январе – октябре 2024 г. составил около $17 млрд. Рост к аналогичному периоду предыдущего года составил 10%. Об этом в столице Малайзии Куала-Лумпуре на пленарной сессии бизнес-форума «Россия – АСЕАН» заявил заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев, передает корреспондент «Ведомостей».

По его словам, по итогам прошлого 2023 г. торговля между Россией и АСЕАН выросла на 15% и составила около $22 млрд. Основными товарами, которые поставляет Юго-Восточная Азия на российский рынок, Груздев назвал продукцию машиностроения, комплектующие, электронику, бытовую технику, текстиль, сельскохозяйственную и химическую продукцию. В свою очередь Россия также поставляет на рынки АСЕАН энергетическое сырье, машиностроительную продукцию, продукцию химпрома, главным образом удобрение и продовольствие, а также цифровые услуги.

В 2023 г. товарооборот России и АСЕАН вырос на 14,6%, составив $22 млрд, писали «Ведомости». В первом полугодии 2024 г. прирост продолжился и составил 20,5%. Приток прямых иностранных инвестиций из России в страны АСЕАН увеличился на 20,8% – с $166,2 млн в 2022 г. до $200,7 млн в 2023 г., следует из обзора «Экономика АСЕАН: бум инвестиций и «страны-специалисты» фонда Росконгресс.

Ожидается, что к 2030 г. АСЕАН станет четвертой по величине экономикой мира, а совокупный объем торговли стран – участниц объединения в ближайшие десять лет увеличится на $1,2 трлн, говорится в обзоре. В 2010–2023 гг. ВВП АСЕАН, которая объединяет страны Юго-Восточной Азии с совокупным населением почти 680 млн человек, рос в среднем на 4,5% в год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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