Товарооборот России и стран АСЕАН за неполный 2024 год составил $17 млрд

Ожидается, что к 2030 г. АСЕАН станет четвертой по величине экономикой мира, а совокупный объем торговли стран – участниц объединения в ближайшие десять лет увеличится на $1,2 трлн, говорится в обзоре. В 2010–2023 гг. ВВП АСЕАН, которая объединяет страны Юго-Восточной Азии с совокупным населением почти 680 млн человек, рос в среднем на 4,5% в год.