Сергей Лавров второй раз за год оказался на встрече АСЕАН в Лаосе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 10 октября прилетел второй раз в 2024 г. в Лаос – и снова для участия в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Но если в июле речь шла именно о переговорах министров иностранных дел, то сейчас во Вьентьяне проходят события более высокого уровня: непосредственно саммиты АСЕАН и – 11 октября – Восточноазиатский саммит (ВАС), в котором участвуют 18 партнеров сообщества, включая Россию, США, Евросоюз, Японию, Австралию, Южную Корею, Индию, Китай и др. Именно в этом мероприятии поучаствует как Лавров, так и госсекретарь США Энтони Блинкен. Впрочем, отдельные встречи после начала СВО на Украине они не проводят, не планируются они и в этот раз. Одним из ключевых вопросов в обсуждениях в ВАС станет повестка безопасности в Азиатско-Тихоокеанского регионе, где ситуация, по мнению Москвы, ухудшается из-за стремления НАТО милитаризировать его.