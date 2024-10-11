Сергей Лавров второй раз за год оказался на встрече АСЕАН в Лаосе

Сергей Лавров второй раз за год оказался на встрече АСЕАН в ЛаосеТам находится и госсекретарь США Энтони Блинкен, но говорить они не планируют
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 10 октября прилетел второй раз в 2024 г. в Лаос – и снова для участия в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Но если в июле речь шла именно о переговорах министров иностранных дел, то сейчас во Вьентьяне проходят события более высокого уровня: непосредственно саммиты АСЕАН и – 11 октября – Восточноазиатский саммит (ВАС), в котором участвуют 18 партнеров сообщества, включая Россию, США, Евросоюз, Японию, Австралию, Южную Корею, Индию, Китай и др. Именно в этом мероприятии поучаствует как Лавров, так и госсекретарь США Энтони Блинкен. Впрочем, отдельные встречи после начала СВО на Украине они не проводят, не планируются они и в этот раз. Одним из ключевых вопросов в обсуждениях в ВАС станет повестка безопасности в Азиатско-Тихоокеанского регионе, где ситуация, по мнению Москвы, ухудшается из-за стремления НАТО милитаризировать его.
В первый день своего визита Лавров провел отдельные переговоры с лаосским и вьетнамским коллегами. Первый из них, Салемсай Коммасит, к слову, учился в МГИМО с 1986 по 1992 г. и потому способен поддержать беседу на русском языке, что он и продемонстрировал в начале встречи. «Прямо из Москвы?» – спросил он Лаврова, а затем уточнил, девять ли часов занял перелет. На оба вопроса ответ оказался утвердительным. После small talk стороны, в частности, обсудили расширение гуманитарных и торгово-экономических связей.
Министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон и Лавров обсудили последствия стихийного бедствия в странах региона. «На Восточноазиатском саммите мы хотели бы сосредоточиться на обсуждении реальных потребностей региона, включая такие чрезвычайные ситуации, как тайфун («Яги», спецборт МЧС 20 сентября доставил во Вьетнам гуманитарную помощь. – «Ведомости»)», – сказал Лавров. В конце первого дня премьер-министр Лаоса Сонесай Сипхадон с супругой устроил для гостей форума торжественный гала-ужин.
Относительно целей Блинкена в Лаосе ранее высказался его помощник по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк. Вашингтон рассчитывает обсудить права человека в Мьянме, «безответственное» поведение Китая в Южно-Китайском море, где у него происходят периодические стычки из-за территориальных разногласий со странами АСЕАН, и Украину. «Наши опасения по поводу решительной поддержки Китаем российской оборонно-промышленной базы остаются, и я бы сказал, что они растут», – сказал он.
Китай же представлен в Лаосе на этот раз на уровне премьера Госсовета Ли Цяна. Китай и АСЕАН как единое экономическое пространство – крупнейшие торговые партнеры друг для друга, несмотря на то что их товарооборот в 2023 г. упал на 4,9% и составил $911 млрд. Товарооборот России и АСЕАН в 2023 г. вырос на 14,6%, но составляет по сравнению с КНР скромные $22 млрд.
Упомянутый вопрос относительно обострения ситуации в Мьянме, очевидно, куда приоритетнее для членов самой организации, чем украинский конфликт. Там у власти с 2021 г. в результате переворота находится военное правительство, и в последнее время в стране появились тенденции к эскалации гражданского противостояния с этническими группировками и сторонниками свергнутого гражданского правительства. Нынешние власти заявляли о намерении провести первые за четыре года выборы на подконтрольной им части страны в 2025 г., что не приемлет как оппозиция, так и США. В АСЕАН пытаются понять, как можно урегулировать конфликт с помощью называемого консенсуса из пяти пунктов, который был принят еще в апреле 2021 г. И сейчас от Мьянмы впервые после переворота в саммите участвует «неполитический представитель» – им стал постоянный секретарь МИД страны Аун Чжо Мо.
Глобально за прошедший год после того, как АСЕАН впервые была выделена в качестве одного из приоритетов в российской внешнеполитической доктрине, ничего судьбоносно нового в отношениях России и объединения не произошло, но этого и не ожидалось, говорит заместитель директора Центра комплексных европейских и мировых исследований НИУ ВШЭ Александр Королев. Скорее, Россия продолжает развитие отношений в первую очередь со странами организации по отдельности, – прежде всего Малайзией (ее премьер Анвар Ибрагим приезжал на ВЭФ, говорил о сотрудничестве по линии исламского банкинга и активно просится в БРИКС), Вьетнамом, Мьянмой и Индонезией.
В АСЕАН избегают, в принципе, любых разговоров об Украине, напоминает Королев, но так или иначе эта тема поднимается два раза в год на подобных нынешним мероприятиях. Но она там, скорее, присутствует общим фоном в контексте проблемы обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, а вовсе не как военно-политический конфликт. И потому в АСЕАН не будут искать прямо виновных, будь то Россия или Запад, и официально выбирать сторону. Хотя на неформальных встречах с дипломатами представители стран АСЕАН часто сигнализируют, что они на стороне России, заключает эксперт.