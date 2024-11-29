Путин подписал закон о налогообложении цифровой валюты

Доходы от приобретения и продажи будут облагаться налогом в соответствии с двухступенчатой шкалой ставок НДФЛ. Так, доходы в пределах 2,4 млн руб. будут облагаться НДФЛ по ставке 13%, а свыше этой суммы – по ставке 15%. Майнинг цифровой валюты по налогу на прибыль будет облагаться по ставке 25% со следующего года, уточняет «РИА Новости» со ссылкой на директора департамента налоговой политики Минфина Данилу Волкова.