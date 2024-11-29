Газета
Телеграм
Подкаст
/ Экономика

Путин подписал закон о налогообложении цифровой валюты

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий налогообложение цифровой валюты. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, цифровая валюта, используемая и в качестве средства платежа по внешнеторговым договорам в рамках экспериментального режима, признается имуществом. Операции по осуществлению майнинга цифровой валюты и операции по реализации цифровой валюты не будут подлежать налогообложению по НДС.

Согласно закону, оператору майнинговой инфраструктуры необходимо сообщать в налоговые органы сведения о лицах, которые майнят цифровые активы с использованием инфраструктуры этого оператора. За просрочку сведений устанавливается штраф в размере 40 000 руб.

Доходы, полученные в результате майнинга цифровой валюты, относятся к тем, которые налогоплательщик получил в натуральной форме. Стоимость цифровой валюты определяется исходя из рыночной котировки. Доходы будут облагаться налогами на основе обычной прогрессивной шкалы, учитывая налоговые вычеты в размере расходов на майнинг.

Доходы от приобретения и продажи будут облагаться налогом в соответствии с двухступенчатой шкалой ставок НДФЛ. Так, доходы в пределах 2,4 млн руб. будут облагаться НДФЛ по ставке 13%, а свыше этой суммы – по ставке 15%. Майнинг цифровой валюты по налогу на прибыль будет облагаться по ставке 25% со следующего года, уточняет «РИА Новости» со ссылкой на директора департамента налоговой политики Минфина Данилу Волкова.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных