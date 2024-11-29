Путин подписал закон о налогообложении цифровой валюты
Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий налогообложение цифровой валюты. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, цифровая валюта, используемая и в качестве средства платежа по внешнеторговым договорам в рамках экспериментального режима, признается имуществом. Операции по осуществлению майнинга цифровой валюты и операции по реализации цифровой валюты не будут подлежать налогообложению по НДС.
Согласно закону, оператору майнинговой инфраструктуры необходимо сообщать в налоговые органы сведения о лицах, которые майнят цифровые активы с использованием инфраструктуры этого оператора. За просрочку сведений устанавливается штраф в размере 40 000 руб.
Доходы, полученные в результате майнинга цифровой валюты, относятся к тем, которые налогоплательщик получил в натуральной форме. Стоимость цифровой валюты определяется исходя из рыночной котировки. Доходы будут облагаться налогами на основе обычной прогрессивной шкалы, учитывая налоговые вычеты в размере расходов на майнинг.
Доходы от приобретения и продажи будут облагаться налогом в соответствии с двухступенчатой шкалой ставок НДФЛ. Так, доходы в пределах 2,4 млн руб. будут облагаться НДФЛ по ставке 13%, а свыше этой суммы – по ставке 15%. Майнинг цифровой валюты по налогу на прибыль будет облагаться по ставке 25% со следующего года, уточняет «РИА Новости» со ссылкой на директора департамента налоговой политики Минфина Данилу Волкова.