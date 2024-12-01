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Не облагаемый налогом доход по вкладам составит 210 000 рублей за 2024 год

Ведомости

Необлагаемая сумма налога на доходы по вкладам за 2024 г. составит 210 000 руб., пишет «РИА Новости».

Ставка НДФЛ составляет 13%. В случае если сумма всех доходов человека за год превысит порог в 5 млн руб., налог будет рассчитан по ставке в 15%. Налог должен быть уплачен с дохода, превышающего необлагаемую сумму.

Сумма устанавливается в соответствии с действующей ключевой ставкой, установленной Банком России. По состоянию на 1 декабря она составляет 21%, соответственно, необлагаемый доход от вклада составит 210 000 руб. Сумма будет находиться на таком уровне вне зависимости от решения совета директоров регулятора по ставке 20 декабря.

Налог действует в России с 2021 г., но срок его уплаты сдвигался, и по итогам 2023 г. НДФЛ, затрагивающий вклады, будет выплачиваться впервые. Оплату нужно произвести до 1 декабря 2024 г. Сбор взимается только с части процентных доходов по вкладам. Необлагаемая база зависит от ключевой ставки Банка России.

21 ноября в ФНС сообщили, что служба в прошлом году начислила 114 млрд руб. налогов на процентные доходы по вкладам. По словам руководителя ФНС Даниила Егорова, вопрос о том, могут ли банки, которые передают в налоговую данные о доходах граждан по вкладам, самостоятельно взимать сбор в пользу государства, уже не обсуждается.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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