Не облагаемый налогом доход по вкладам составит 210 000 рублей за 2024 год

21 ноября в ФНС сообщили, что служба в прошлом году начислила 114 млрд руб. налогов на процентные доходы по вкладам. По словам руководителя ФНС Даниила Егорова, вопрос о том, могут ли банки, которые передают в налоговую данные о доходах граждан по вкладам, самостоятельно взимать сбор в пользу государства, уже не обсуждается.