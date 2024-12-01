Не облагаемый налогом доход по вкладам составит 210 000 рублей за 2024 год
Необлагаемая сумма налога на доходы по вкладам за 2024 г. составит 210 000 руб., пишет «РИА Новости».
Ставка НДФЛ составляет 13%. В случае если сумма всех доходов человека за год превысит порог в 5 млн руб., налог будет рассчитан по ставке в 15%. Налог должен быть уплачен с дохода, превышающего необлагаемую сумму.
Сумма устанавливается в соответствии с действующей ключевой ставкой, установленной Банком России. По состоянию на 1 декабря она составляет 21%, соответственно, необлагаемый доход от вклада составит 210 000 руб. Сумма будет находиться на таком уровне вне зависимости от решения совета директоров регулятора по ставке 20 декабря.
Налог действует в России с 2021 г., но срок его уплаты сдвигался, и по итогам 2023 г. НДФЛ, затрагивающий вклады, будет выплачиваться впервые. Оплату нужно произвести до 1 декабря 2024 г. Сбор взимается только с части процентных доходов по вкладам. Необлагаемая база зависит от ключевой ставки Банка России.
21 ноября в ФНС сообщили, что служба в прошлом году начислила 114 млрд руб. налогов на процентные доходы по вкладам. По словам руководителя ФНС Даниила Егорова, вопрос о том, могут ли банки, которые передают в налоговую данные о доходах граждан по вкладам, самостоятельно взимать сбор в пользу государства, уже не обсуждается.