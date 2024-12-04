Набиуллина сравнила высокую инфляцию с температурой больного

«Если сейчас не реагировать денежно-кредитной политикой на повышенную инфляцию – еще раз, четыре года повышенную инфляцию – и даже, как предлагают, начать снижать ставку, то это будет воспринято как то, что власти расписались либо в нежелании, либо в неспособности обуздать инфляцию. Это может привести только к ее ускорению и к ослаблению курса», – считает Набиуллина.