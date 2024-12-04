Набиуллина сравнила высокую инфляцию с температурой больного

Набиуллина сравнила высокую инфляцию с температурой больногоГлава ЦБ выступила на форуме ВТБ «Россия зовет!»
Инфляцию можно сравнить с высокой температурой больного человека, являющейся признаком некоторых болезней. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на 15-м инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».
По ее словам, Центробанк и правительство вместе работают над тем, чтобы экономический рост был действительно устойчивым и базировался на росте потенциала экономики.
«Если сейчас не реагировать денежно-кредитной политикой на повышенную инфляцию – еще раз, четыре года повышенную инфляцию – и даже, как предлагают, начать снижать ставку, то это будет воспринято как то, что власти расписались либо в нежелании, либо в неспособности обуздать инфляцию. Это может привести только к ее ускорению и к ослаблению курса», – считает Набиуллина.
Банк России ожидает годовую инфляцию по итогам 2024 г. в диапазоне 8–8,5%. 25 октября Центробанк повысил ключевую ставку до 21% годовых.
Советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов говорил, что в 2024 г. официальный прогноз Банка России по инфляции – 8–8,5% и сейчас видно, что «инфляция идет ближе к верхней границе этого диапазона». В этом случае нельзя исключать, что инфляция окажется выше официального прогноза ЦБ.