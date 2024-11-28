В ЦБ допустили повышение ставки в декабре, но это «не предопределено»
Ключевая ставка может быть увеличена в декабре, сообщил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов на Пермском инженерно-промышленным форуме.
«На декабрьском заседании, практически нет сомнений, совет директоров Центробанка будет рассматривать вопрос о дальнейшем повышении ключевой ставки. Хотя это решение не предопределено», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Тремасов пояснил, что в этом году официальный прогноз Центробанка по инфляции – 8-8,5% и сейчас видно, что «инфляция идет ближе к верхней границе этого диапазона». В этом случае нельзя исключать, что инфляция окажется выше нашего официального прогноза ЦБ, добавил он.
25 октября Банк России повысил ключевую ставку до 21% годовых. Регулятор допустил дальнейшее повышение процентной ставки.
Первый зампредседателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов 28 ноября заявил, что совет директоров ЦБ может повысить ключевую ставку в декабре до 23% и продержать ее на таком уровне весь 2025 г. При этом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в 2025 г. – в том случае, если удастся приблизить инфляцию к целевым уровням, а экономика не столкнется с внешними шоками.
ЦБ ожидает годовую инфляцию по итогам 2024 г. в диапазоне 8–8,5%. Прогноз Минэкономразвития по инфляции более оптимистичен и предполагает рост цен на 7,3% в конце года.