В ЦБ допустили повышение ставки в декабре, но это «не предопределено»

Первый зампредседателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов 28 ноября заявил, что совет директоров ЦБ может повысить ключевую ставку в декабре до 23% и продержать ее на таком уровне весь 2025 г. При этом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в 2025 г. – в том случае, если удастся приблизить инфляцию к целевым уровням, а экономика не столкнется с внешними шоками.