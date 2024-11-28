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В ЦБ допустили повышение ставки в декабре, но это «не предопределено»

Ведомости

Ключевая ставка может быть увеличена в декабре, сообщил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов на Пермском инженерно-промышленным форуме.

«На декабрьском заседании, практически нет сомнений, совет директоров Центробанка будет рассматривать вопрос о дальнейшем повышении ключевой ставки. Хотя это решение не предопределено», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Тремасов пояснил, что в этом году официальный прогноз Центробанка по инфляции – 8-8,5% и сейчас видно, что «инфляция идет ближе к верхней границе этого диапазона». В этом случае нельзя исключать, что инфляция окажется выше нашего официального прогноза ЦБ, добавил он.

25 октября Банк России повысил ключевую ставку до 21% годовых. Регулятор допустил дальнейшее повышение процентной ставки.

Первый зампредседателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов 28 ноября заявил, что совет директоров ЦБ может повысить ключевую ставку в декабре до 23% и продержать ее на таком уровне весь 2025 г. При этом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в 2025 г. – в том случае, если удастся приблизить инфляцию к целевым уровням, а экономика не столкнется с внешними шоками.

ЦБ ожидает годовую инфляцию по итогам 2024 г. в диапазоне 8–8,5%. Прогноз Минэкономразвития по инфляции более оптимистичен и предполагает рост цен на 7,3% в конце года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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