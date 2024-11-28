ВТБ ожидает повышения ключевой ставки в декабре до 23%

«В 2025 г. он достигнет полноценного шторма, потому что мы прогнозируем, например, сохранение двадцать третьей [ключевой ставки в размере 23%] ставки, то есть повышение ее в декабре до 23% и сохранение ее на протяжении всего 2025 г., – по сути, это шторм на рынке процентном», – сказал он.