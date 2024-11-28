ВТБ ожидает повышения ключевой ставки в декабре до 23%Регулятор может продержать ее на таком уровне весь следующий год
Совет директоров Банка России может повысить ключевую ставку в декабре до 23% и продержать ее на таком уровне весь 2025 г., считает первый зампредседателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
«В 2025 г. он достигнет полноценного шторма, потому что мы прогнозируем, например, сохранение двадцать третьей [ключевой ставки в размере 23%] ставки, то есть повышение ее в декабре до 23% и сохранение ее на протяжении всего 2025 г., – по сути, это шторм на рынке процентном», – сказал он.
Пьянов заявил, что ВТБ планирует выполнить свою стратегию по 2024-2025 гг. относительно роста чистой прибыли, но сейчас «банки вплотную приблизились к бурной воде с сильным штормом, потому что реализовался процентный риск». При этом, по его мнению, ситуация с макропруденциальным регулированием в области корпоративного кредитования будет оставаться динамичной.
25 октября Банк России повысил ключевую ставку до 21% годовых. Регулятор допускает дальнейшее повышение процентной ставки. В то же время председатель ЦБ Эльвира Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в 2025 г. Это может произойти в том случае, если удастся приблизить инфляцию к целевым уровням, а экономика не столкнется с внешними шоками.
«Ведомости» со ссылкой на данные ЦБ писали, что регулятор планирует также ужесточать и банковское регулирование за счет мер, которые замедлят корпоративное кредитование и сократят риск закредитованности компаний. За девять месяцев 2024 г. корпоративный портфель банков вырос на 14,5% (на 10,6 трлн руб.) и достиг 84,2 трлн руб. В октябре кредитование выросло еще на 2,2%.