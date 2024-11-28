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ВТБ ожидает повышения ключевой ставки в декабре до 23%

Регулятор может продержать ее на таком уровне весь следующий год
Ведомости

Совет директоров Банка России может повысить ключевую ставку в декабре до 23% и продержать ее на таком уровне весь 2025 г., считает первый зампредседателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

«В 2025 г. он достигнет полноценного шторма, потому что мы прогнозируем, например, сохранение двадцать третьей [ключевой ставки в размере 23%] ставки, то есть повышение ее в декабре до 23% и сохранение ее на протяжении всего 2025 г., – по сути, это шторм на рынке процентном», – сказал он.

Пьянов заявил, что ВТБ планирует выполнить свою стратегию по 2024-2025 гг. относительно роста чистой прибыли, но сейчас «банки вплотную приблизились к бурной воде с сильным штормом, потому что реализовался процентный риск». При этом, по его мнению, ситуация с макропруденциальным регулированием в области корпоративного кредитования будет оставаться динамичной.

25 октября Банк России повысил ключевую ставку до 21% годовых. Регулятор допускает дальнейшее повышение процентной ставки. В то же время председатель ЦБ Эльвира Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в 2025 г. Это может произойти в том случае, если удастся приблизить инфляцию к целевым уровням, а экономика не столкнется с внешними шоками.

«Ведомости» со ссылкой на данные ЦБ писали, что регулятор планирует также ужесточать и банковское регулирование за счет мер, которые замедлят корпоративное кредитование и сократят риск закредитованности компаний. За девять месяцев 2024 г. корпоративный портфель банков вырос на 14,5% (на 10,6 трлн руб.) и достиг 84,2 трлн руб. В октябре кредитование выросло еще на 2,2%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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