ЦБ допустил снижение ключевой ставки в 2025 году при замедлении инфляции

ЦБ допустил снижение ключевой ставки в 2025 году при замедлении инфляцииНабиуллина ожидает сокращения темпов роста цен и корпоративного кредитования в результате жесткой ДКП
Регулятор рассматривает снижение ключевой ставки в 2025 г., если удастся приблизить инфляцию к целевым уровням, а экономика не столкнется с внешними шоками. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе обсуждения «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 гг.» в Госдуме. Среди необходимых условий для смягчения ДКП Набиуллина также назвала замедление корпоративного кредитования.
«Мы считаем, что наша политика позволит снизить инфляцию до 4,5–5% в следующем году, затем ее стабилизировать на уровне вблизи 4%. И по мере ее торможения мы будем рассматривать и постепенное снижение ключевой ставки. Если, конечно, никаких дополнительных шоков не будет внешних, снижение начнется в следующем году», – заявила председатель Банка России.
Набиуллина подчеркнула, что причина сохранения жесткой ДКП и высокой инфляции в том числе заключается в сохранении высоких темпов роста корпоративного кредитования. По ее словам, предприятия взяли кредиты на 1,6 трлн руб. в августе, столько же в сентябре и, по предварительным оценкам, на сопоставимую сумму в октябре. Ситуация неоднородная по отраслям, и есть крупные заемщики, которые менее чувствительны к жесткой политике ЦБ. Из-за этого, по словам Набиуллиной, ключевая ставка должна быть более высокой, чтобы добиться требуемого влияния на кредитование в целом, которое и определяет инфляцию.
Ситуация с разгоном корпоративного кредитования может вскоре измениться, заявила глава ЦБ: «Мы сейчас находимся в переломной точке. По оценке банков и предприятий, уже в ближайшие месяцы можно ожидать общего замедления роста корпоративного портфеля кредитного, уменьшение его вклада в рост совокупного спроса с некоторым лагом». По ее мнению, это приведет к замедлению текущей инфляции, а затем мы увидим перелом показателя годовой инфляции. «Это и будет подтверждением того, что ДКП достигла наконец требуемой жесткости, чтобы, с учетом всех обстоятельств, которые влияют на инфляцию, обуздать рост цен», – сказала Набиуллина.
Но в ближайшее время Банк России намерен дополнительно наращивать жесткость монетарной политики, предупредила она: «Высокая инфляция формируется под влиянием сильного внутреннего спроса, за ростом которого не успевает производство товаров и услуг. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий».
ЦБ планирует также ужесточать и банковское регулирование за счет мер, которые замедлят корпоративное кредитование и сократят риск закредитованности компаний. За девять месяцев этого года корпоративный портфель банков вырос на 14,5%, или на 10,6 трлн руб., и достиг 84,2 трлн руб., сообщал ранее Банк России. В октябре кредитование выросло еще на 2,2%.
Кредит населению за девять месяцев вырос на 4,7 трлн руб., признаки замедления кредитования потребителей появились только во второй половине года, рост уменьшился почти вдвое относительно первого полугодия, рассказала Набиуллина. Значимую роль сыграла не только жесткая ДКП, но и сворачивание безадресной льготной ипотеки, а также ужесточение мер против закредитованности граждан, пояснила Набиуллина, выступая перед депутатами.
В ходе последнего заседания совета директоров 25 октября глава ЦБ объясняла, почему растущая ключевая ставка недостаточно эффективно борется с инфляцией. Набиуллина назвала четыре причины: население и компании перестают надеяться на возврат инфляции к низким уровням и стремятся потреблять, инвестировать или сберегать. Некоторые из них при этом ждали, что ставка будет снижаться в любом случае, вне зависимости от инфляции, что сохранило высокий спрос на кредиты, подозревает Набиуллина. Также стимулирующая бюджетная политика позволяет наращивать доходы и выручку и дает «рычаг получения кредитов», в том числе виновно и ослабление в регулировании кредитования.
Из-за этого увеличился перегрев экономики и ускорился рост цен, считают в Банке России. «Для достижения цели мы будем еще более консервативно реагировать на проинфляционные риски. Уровень жесткости нашей политики будет определяться задачей возвращения инфляции к цели», – говорила Набиуллина в октябре.
ЦБ ожидает годовую инфляцию по итогам 2024 г. в диапазоне 8–8,5%. Прогноз Минэка более оптимистичен и предполагает рост цен на 7,3% в конце года. Банк России на последнем заседании 25 октября поднял ключевую ставку с 19 до 21%. На этом фоне ЦБ обновил прогноз ее дальнейшего движения. В 2024 г. ее средний уровень составит 17,5%, в следующем – 17–20%, в 2026 г. – 12–13%. В нейтральный диапазон 7,5–8,5% ставка вернется к 2027 г., считает регулятор.