ЦБ допустил снижение ключевой ставки в 2025 году при замедлении инфляции

Ситуация с разгоном корпоративного кредитования может вскоре измениться, заявила глава ЦБ: «Мы сейчас находимся в переломной точке. По оценке банков и предприятий, уже в ближайшие месяцы можно ожидать общего замедления роста корпоративного портфеля кредитного, уменьшение его вклада в рост совокупного спроса с некоторым лагом». По ее мнению, это приведет к замедлению текущей инфляции, а затем мы увидим перелом показателя годовой инфляции. «Это и будет подтверждением того, что ДКП достигла наконец требуемой жесткости, чтобы, с учетом всех обстоятельств, которые влияют на инфляцию, обуздать рост цен», – сказала Набиуллина.