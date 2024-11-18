Аналитики Банка России оценили влияние жесткой ДКП на издержки и цены

Увеличение ставки на 1 процентный пункт (п. п.) при текущей стоимости кредитов для бизнеса может привести к росту цен в экономике на 0,26 п. п. при условии полного переноса процентных расходов в цены конечной продукции. В то же время это не приводит к ускорению «устойчивой» инфляции. Такие выводы изложены в аналитической записке «Процентные расходы российских компаний», опубликованной на сайте Банка России. В документе эксперты ЦБ объясняют, как в России работает «загадка цен» – увеличение инфляции в ответ на ужесточение денежно-кредитной политики. Содержание записки отражает личную позицию авторов, которыми стали главный экономист департамента денежно-кредитной политики ЦБ Анастасия Могилат, сотрудники департамента исследований и прогнозирования Александра Москалева и Светлана Попова, а также Владимир Цой из Уральского управления Банка России, говорится в документе.