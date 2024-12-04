Путин заявил о согласии стран БРИКС с разработкой инвестплатформы объединения

23 октября Путин на заседании саммита БРИКС в расширенном составе предложил создать новую инвестиционную платформу объединения. По его словам, чтобы в максимальной степени реализовать потенциал растущих экономик стран БРИКС, воспользоваться всеми преимуществами новой волны глобального экономического роста, необходимо активизировать сотрудничество в областях технологий, образования, эффективного освоения ресурсов, торговли и логистики, финансов и страхования, а также кратно нарастить капиталовложения. В связи с чем и было выдвинуто данное предложение.