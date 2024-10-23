Путин предложил создать новую инвестиционную платформу БРИКС
Президент России Владимир Путин на заседании саммита БРИКС в расширенном составе предложил создать новую инвестиционную платформу объединения.
По словам Путина, чтобы в максимальной степени реализовать потенциал растущих экономик стран БРИКС, воспользоваться всеми преимуществами новой волны глобального экономического роста, необходимо активизировать сотрудничество в областях технологий, образования, эффективного освоения ресурсов, торговли и логистики, финансов и страхования, а также кратно нарастить капиталовложения. В этой связи и было выдвинуто предложение о создании инвестиционной платформы БРИКС.
Президент России считает, что такая платформа «стала бы мощным инструментом поддержки наших национальных экономик, а также обеспечила финансовыми ресурсами страны Глобального Юга и Востока».
22 октября в Казани стартовал XVI саммит БРИКС. Он состоит из двух частей. Первая – это заседание стран – членов организации, посвященное теме «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», что является девизом российского председательства в БРИКС в 2024 г. Вторая часть – заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич», темой которого будет «БРИКС и Глобальный Юг – совместное строительство лучшего мира».