Уровень инфляции рано или поздно достигнет целевого показателя в 4%

На том же форуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что времени ждать, пока инфляция в России «рассосется сама собой», нет. Она также допустила, что совет директоров Центробанка может вновь увеличить ключевую ставку на заседании 20 декабря, но обратила внимание на то, что это не предопределено.