Уровень инфляции рано или поздно достигнет целевого показателя в 4%
Уровень инфляции рано или поздно достигнет целевого показателя в 4%, сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума ВТБ «Россия зовет!». Он также заявил, что на текущий момент инфляция находится на достаточно высоком уровне – 8,8% в годовом выражении.
«Самый главный инструмент борьбы с инфляцией – это обеспечение достаточного выпуска товаров и услуг», – заявил Путин.
По словам президента, важно достичь баланса между развитием экономики и достаточным выпуском товаров на рынок и снижением инфляции. Также он отметил важность работы между правительством и Центробанком.
На том же форуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что времени ждать, пока инфляция в России «рассосется сама собой», нет. Она также допустила, что совет директоров Центробанка может вновь увеличить ключевую ставку на заседании 20 декабря, но обратила внимание на то, что это не предопределено.
Банк России прогнозирует, что по итогам 2024 г. годовая инфляция составит от 8 до 8,5%. 25 октября регулятор повысил ключевую ставку до 21% годовых. 28 ноября советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов также говорил, что в текущем году официальный прогноз Банка России по инфляции – 8–8,5%, и отмечал, что «инфляция идет ближе к верхней границе этого диапазона». В этом случае нельзя исключать, что инфляция окажется выше официального прогноза ЦБ.