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Набиуллина: инфляция в России не «рассосется» сама собой

Ведомости

Времени ждать, пока инфляция в России «рассосется сама собой», нет, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«На мой взгляд, нет в запасе времени, нельзя повременить и нельзя ожидать, что инфляция рассосется сама собой», – сказала глава ЦБ в ходе форума ВТБ «Россия зовет!».

Выступая на форуме, Набиуллина также допустила, что совет директоров Центробанка может увеличить ключевую ставку на заседании 20 декабря, но обратила внимание на то, что это не предопределено.

Банк России прогнозирует, что по итогам 2024 г. годовая инфляция составит от 8 до 8,5%. 25 октября регулятор повысил ключевую ставку до 21% годовых.

28 ноября советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов также говорил, что в текущем году официальный прогноз Банка России по инфляции – 8–8,5%, и отмечал, что «инфляция идет ближе к верхней границе этого диапазона». В этом случае нельзя исключать, что инфляция окажется выше официального прогноза ЦБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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