Набиуллина: инфляция в России не «рассосется» сама собой
Времени ждать, пока инфляция в России «рассосется сама собой», нет, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
«На мой взгляд, нет в запасе времени, нельзя повременить и нельзя ожидать, что инфляция рассосется сама собой», – сказала глава ЦБ в ходе форума ВТБ «Россия зовет!».
Выступая на форуме, Набиуллина также допустила, что совет директоров Центробанка может увеличить ключевую ставку на заседании 20 декабря, но обратила внимание на то, что это не предопределено.
Банк России прогнозирует, что по итогам 2024 г. годовая инфляция составит от 8 до 8,5%. 25 октября регулятор повысил ключевую ставку до 21% годовых.
28 ноября советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов также говорил, что в текущем году официальный прогноз Банка России по инфляции – 8–8,5%, и отмечал, что «инфляция идет ближе к верхней границе этого диапазона». В этом случае нельзя исключать, что инфляция окажется выше официального прогноза ЦБ.