Набиуллина: инфляция в России не «рассосется» сама собой

28 ноября советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов также говорил, что в текущем году официальный прогноз Банка России по инфляции – 8–8,5%, и отмечал, что «инфляция идет ближе к верхней границе этого диапазона». В этом случае нельзя исключать, что инфляция окажется выше официального прогноза ЦБ.