Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в декабре

Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в декабреНо это не предопределено, подчеркнула глава Центробанка
Совет директоров Банка России может увеличить ключевую ставку на заседании 20 декабря, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина.
«Мы дали сигнал, что Центральный банк допускает возможность повышения ставки, но хочу обратить внимание на то, что это не предопределено», – сказала она в ходе выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».
Набиуллина подтвердила появление нового проинфляционного фактора. Кроме того, влияет и валютный курс, остается высоким рост цен: «но мы уже видим по оперативным данным, что происходит замедление кредита, в том числе в части корпоративных кредитов».
28 ноября о том, что повышение ставки «не предопределено», заявил и советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов. Тремасов пояснил, что в этом году официальный прогноз Центробанка по инфляции – 8-8,5% и сейчас видно, что «инфляция идет ближе к верхней границе этого диапазона».
Банк России ожидает годовую инфляцию по итогам 2024 г. в диапазоне 8–8,5%. 25 октября Центробанк повысил ключевую ставку до 21% годовых.