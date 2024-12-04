Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в декабре

28 ноября о том, что повышение ставки «не предопределено», заявил и советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов. Тремасов пояснил, что в этом году официальный прогноз Центробанка по инфляции – 8-8,5% и сейчас видно, что «инфляция идет ближе к верхней границе этого диапазона».