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Правительство снизило вывозные пошлины на минеральные удобрения

Ведомости

Правительство РФ приняло решение снизить экспортные пошлины на минеральные удобрения с 10% до 7% до конца 2024 г. Соответствующее постановление уже подписано. Об этом стало известно из публикации на официальном сайте кабмина.

Как сообщают власти, снижение пошлин касается азотных, фосфорных, калийных и сложных удобрений. Такое решение призвано сократить финансовую нагрузку на отрасль и поддержать производителей удобрений.

Вице-премьер Дмитрий Патрушев, комментируя решение, отметил, что в условиях изменяющегося внешнего рынка важно поддерживать химические компании, чтобы обеспечивать рентабельность производств.

Как заявили в правительстве, из-за снижения пошлин повысится конкурентоспособность отечественных удобрений на внешних рынках, что даст возможность сделать цены доступнее и на внутреннем рынке для российских производителей.

Кроме того, производители неоднократно отмечали, что цены на внешних рынках снижаются, что пагубно влияет на рентабельность производств с прежним процентом пошлин, заявили в кабмине.

В сентябре отмечалось, что страны Евросоюза в июле 2024 г. нарастили поставки российских удобрений до максимума за 20 месяцев, закупив этой продукции на 199 млн евро.

В июле импорт удобрений из РФ вырос в 2,2 раза по сравнению с показателем предыдущего месяца и в 1,7 раза – по сравнению с июлем прошлого года. Уровень поставок в июле был максимальным с ноября 2022 г., когда ЕС закупил удобрений на 264 млн евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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