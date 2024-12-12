Правительство снизило вывозные пошлины на минеральные удобрения

В июле импорт удобрений из РФ вырос в 2,2 раза по сравнению с показателем предыдущего месяца и в 1,7 раза – по сравнению с июлем прошлого года. Уровень поставок в июле был максимальным с ноября 2022 г., когда ЕС закупил удобрений на 264 млн евро.