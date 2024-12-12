Правительство снизило вывозные пошлины на минеральные удобрения
Правительство РФ приняло решение снизить экспортные пошлины на минеральные удобрения с 10% до 7% до конца 2024 г. Соответствующее постановление уже подписано. Об этом стало известно из публикации на официальном сайте кабмина.
Как сообщают власти, снижение пошлин касается азотных, фосфорных, калийных и сложных удобрений. Такое решение призвано сократить финансовую нагрузку на отрасль и поддержать производителей удобрений.
Вице-премьер Дмитрий Патрушев, комментируя решение, отметил, что в условиях изменяющегося внешнего рынка важно поддерживать химические компании, чтобы обеспечивать рентабельность производств.
Как заявили в правительстве, из-за снижения пошлин повысится конкурентоспособность отечественных удобрений на внешних рынках, что даст возможность сделать цены доступнее и на внутреннем рынке для российских производителей.
Кроме того, производители неоднократно отмечали, что цены на внешних рынках снижаются, что пагубно влияет на рентабельность производств с прежним процентом пошлин, заявили в кабмине.
В сентябре отмечалось, что страны Евросоюза в июле 2024 г. нарастили поставки российских удобрений до максимума за 20 месяцев, закупив этой продукции на 199 млн евро.
В июле импорт удобрений из РФ вырос в 2,2 раза по сравнению с показателем предыдущего месяца и в 1,7 раза – по сравнению с июлем прошлого года. Уровень поставок в июле был максимальным с ноября 2022 г., когда ЕС закупил удобрений на 264 млн евро.