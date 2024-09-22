Евросоюз нарастил летом импорт удобрений из России
Страны Евросоюза в июле 2024 г. нарастили поставки российских удобрений до максимума за 20 месяцев, закупив этой продукции на 199 млн евро, передает «РИА Новости» со ссылкой на данные Евростата.
В июле импорт удобрений из РФ вырос в 2,2 раза по сравнению с показателем предыдущего месяца и в 1,7 раза – по сравнению с июлем прошлого года. Уровень поставок в июле был максимальным с ноября 2022 г., когда ЕС закупил удобрений на 264 млн евро, указывает агентство.
Крупнейшими покупателями российских удобрений среди стран ЕС стали Польша (55,7 млн евро), Франция (31,5 млн евро) и Германия (24,5 млн евро). Нарастили поставки в середине лета также Ирландия, Румыния и Болгария. По данным Евростата, в общей сложности ЕС в июле нарастил импорт удобрений до 643 млн евро, доля Россия в середине лета выросла до 31% против 23,7% месяцем ранее.
В январе – мае 2024 г. российские компании увеличили поставки удобрений в страны Евросоюза в 1,7 раза в годовом выражении до 1,9 млн т, писали «Ведомости» со ссылкой на данные Европейского статистического агентства. В денежном выражении экспорт в тот период вырос на 30% до 649,4 млн евро. Крупнейшими покупателями продукции стали Польша – 467 700 т (24% всех поставок), Франция – 228 500 т (12%), Германия – 214 300 т (11%) и Италия – 188 100 т (10%). В общей сложности на эти страны пришлось 57% российских поставок удобрений в ЕС.