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Евросоюз нарастил летом импорт удобрений из России

Ведомости

Страны Евросоюза в июле 2024 г. нарастили поставки российских удобрений до максимума за 20 месяцев, закупив этой продукции на 199 млн евро, передает «РИА Новости» со ссылкой на данные Евростата.

В июле импорт удобрений из РФ вырос в 2,2 раза по сравнению с показателем предыдущего месяца и в 1,7 раза – по сравнению с июлем прошлого года. Уровень поставок в июле был максимальным с ноября 2022 г., когда ЕС закупил удобрений на 264 млн евро, указывает агентство.

Крупнейшими покупателями российских удобрений среди стран ЕС стали Польша (55,7 млн евро), Франция (31,5 млн евро) и Германия (24,5 млн евро). Нарастили поставки в середине лета также Ирландия, Румыния и Болгария. По данным Евростата, в общей сложности ЕС в июле нарастил импорт удобрений до 643 млн евро, доля Россия в середине лета выросла до 31% против 23,7% месяцем ранее.

В январе – мае 2024 г. российские компании увеличили поставки удобрений в страны Евросоюза в 1,7 раза в годовом выражении до 1,9 млн т, писали «Ведомости» со ссылкой на данные Европейского статистического агентства. В денежном выражении экспорт в тот период вырос на 30% до 649,4 млн евро. Крупнейшими покупателями продукции стали Польша – 467 700 т (24% всех поставок), Франция – 228 500 т (12%), Германия – 214 300 т (11%) и Италия – 188 100 т (10%). В общей сложности на эти страны пришлось 57% российских поставок удобрений в ЕС. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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