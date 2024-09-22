Евросоюз нарастил летом импорт удобрений из России

В январе – мае 2024 г. российские компании увеличили поставки удобрений в страны Евросоюза в 1,7 раза в годовом выражении до 1,9 млн т, писали «Ведомости» со ссылкой на данные Европейского статистического агентства. В денежном выражении экспорт в тот период вырос на 30% до 649,4 млн евро. Крупнейшими покупателями продукции стали Польша – 467 700 т (24% всех поставок), Франция – 228 500 т (12%), Германия – 214 300 т (11%) и Италия – 188 100 т (10%). В общей сложности на эти страны пришлось 57% российских поставок удобрений в ЕС.