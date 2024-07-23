ЕС наращивает импорт удобрений из России

В мае поставки удобрений выросли на 17% к уровню мая прошлого года до 238 400 т. В стоимостном выражении они составили 77,4 млн евро (+5%). Этот рост в основном пришелся на калийные и сложные (комплексные, содержащие несколько питательных элементов) удобрения, следует из статистики.