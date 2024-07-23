ЕС наращивает импорт удобрений из России

ЕС наращивает импорт удобрений из РоссииЭто оказалось выгоднее собственного производства из-за дорогого газа
Российские компании в январе – мае 2024 г. увеличили поставки удобрений в страны Евросоюза (ЕС) в 1,7 раза в годовом выражении до 1,9 млн т. Это следует из данных Европейского статистического агентства (Eurostat), с которыми ознакомились «Ведомости». В денежном выражении экспорт вырос на 30% до 649,4 млн евро.
В мае поставки удобрений выросли на 17% к уровню мая прошлого года до 238 400 т. В стоимостном выражении они составили 77,4 млн евро (+5%). Этот рост в основном пришелся на калийные и сложные (комплексные, содержащие несколько питательных элементов) удобрения, следует из статистики.
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