«Уралкалий» заключил крупный контракт на поставки калия в Индию

«Уралкалий» заключил крупный контракт на поставки калия в ИндиюЕго цена станет бенчмарком для рынка до конца 2024 г.
«Уралкалий» подписал соглашение с индийским импортером минеральных удобрений Indian Potash Limited (IPL) на экспорт хлористого калия в Индию до конца 2024 г. Об этом сообщило агентство Metals & Mining Intelligence (MMI) и подтвердил источник «Ведомостей», знакомый с условиями сделки.
Объем поставок составит 600 000 т. Контракт предусматривает отгрузки по цене $283/т на базисе CFR («доставка до порта») Индия. Контракт был заключен еще летом, но стороны официально об этом не объявляли.
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