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«Уралкалий» заключил крупный контракт на поставки калия в Индию

Его цена станет бенчмарком для рынка до конца 2024 г.
Василий Милькин
Евгений Разумный / Ведомости

«Уралкалий» подписал соглашение с индийским импортером минеральных удобрений Indian Potash Limited (IPL) на экспорт хлористого калия в Индию до конца 2024 г. Об этом сообщило агентство Metals & Mining Intelligence (MMI) и подтвердил источник «Ведомостей», знакомый с условиями сделки.

Объем поставок составит 600 000 т. Контракт предусматривает отгрузки по цене $283/т на базисе CFR («доставка до порта») Индия. Контракт был заключен еще летом, но стороны официально об этом не объявляли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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