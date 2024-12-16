Центробанк обяжет банки запрашивать у заемщиков-физлиц подтверждение доходов

Сейчас банки могут включать в портфель однородных ссуд без подтверждения доходов кредиты физлиц до 100 000 руб. Более крупные ссуды должны оцениваться на индивидуальной основе. Банк России предлагает установить закрытый список официальных документов о доходах для оценки физлиц, чтобы исключить недостоверность данных и завышение оценки финансового положения. В него в том числе войдут справка о зарплате заемщика с места работы, налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц и др.