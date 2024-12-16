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Центробанк обяжет банки запрашивать у заемщиков-физлиц подтверждение доходов

Ведомости

Центробанк обяжет банки требовать у физлиц официальные документы о доходах при выдаче кредитов на сумму более 1 млн руб. Норма вступит в силу с 1 октября 2025 г. и будет применяться только к новым ссудам, следует из документов на сайте регулятора.

Сейчас банки могут включать в портфель однородных ссуд без подтверждения доходов кредиты физлиц до 100 000 руб. Более крупные ссуды должны оцениваться на индивидуальной основе. Банк России предлагает установить закрытый список официальных документов о доходах для оценки физлиц, чтобы исключить недостоверность данных и завышение оценки финансового положения. В него в том числе войдут справка о зарплате заемщика с места работы, налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц и др.

Банки смогут оценивать в портфеле однородных ссуд без подтверждения доходов займы до 1 млн руб. (кроме ипотеки и автокредитов) с установлением повышенного резерва в 5,5%. По ссудам, по которым доход рассчитывается на основе модельного подхода, – в 4,5%. Ссуды с оценкой финансового положения на основании официальных документов будут относить в портфель однородных суд с минимальным резервом 3%.

По оценке ЦБ, увеличение стоимости риска по банковскому сектору на горизонте одного года (приблизительный срок обновления портфеля потребительских ссуд) с момента вступления в силу документа может составить до 0,1 процентного пункта, что эквивалентно росту расходов на резервы на примерно 90 млрд руб.

По данным Национального бюро кредитных историй, число выданных потребительских кредитов в ноябре составило 1,7 млн и сократилось по сравнению с октябрем на 21% с 2,15 млн. За три осенних месяца выдача потребкредитов сократилась на 49,3%. Снизился в ноябре по сравнению с прошлым месяцем и денежный объем выданных потребкредитов – на 33,4% до 229,2 млрд руб. За три месяца сокращение этого показателя составило 59,1%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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