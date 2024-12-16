Выдача потребительских кредитов в ноябре замедлилась на 21%
Количество выданных потребительских кредитов в ноябре составило 1,7 млн, сократившись по сравнению с октябрем на 21% с 2,15 млн, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). За три осенних месяца выдача потребкредитов сократилась почти наполовину – на 49,3%.
В частности, по сравнению с началом года выдача кредитов сократилась в ноябре на 39,9%. Снизился в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем и денежный объем выданных потребкредитов – на 33,4% до 229,2 млрд руб. За три месяца сокращение этого показателя составило 59,1%, с января – 44,9%. Как следует из статистики, наибольшее число выданных потребительских кредитов в регионах РФ в ноябре 2024 г. было отмечено в Москве с результатом в 101 000, Московской области (81 500), Краснодарском крае (66 400), а также в Свердловской (56 100) и Ростовской (54 400) областях.
При этом наибольшая динамика сокращения числа выданных потребкредитов в регионах РФ в ноябре 2024 г. по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Саратовской (-22,9%), Оренбургской (-22,6%) областях, Алтайском крае (-22,5%), а также в Московской (-22%) и Ростовской (-21,9%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных потребкредитов в ноябре сократилось на 20,1% и 20,7% соответственно.
В октябре Центробанк предложил ввести период охлаждения для потребкредитов. Согласно позиции регулятора, продолжительность периода охлаждения может зависеть от размера потребительского кредита или займа. Для сумм до 50 000 руб. период охлаждения не будет устанавливаться. Если же сумма кредита составляет от 50 000 до 200 000 руб., то заемщик должен будет подождать 4 часа, а при сумме свыше 200 000 – 48 часов, прежде чем он получит деньги. Ипотека, автокредиты (при зачислении средств напрямую дилерам) и образовательные кредиты с участием государства не будут подпадать под эти ограничения.