Выдача потребительских кредитов в ноябре замедлилась на 21%

В частности, по сравнению с началом года выдача кредитов сократилась в ноябре на 39,9%. Снизился в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем и денежный объем выданных потребкредитов – на 33,4% до 229,2 млрд руб. За три месяца сокращение этого показателя составило 59,1%, с января – 44,9%. Как следует из статистики, наибольшее число выданных потребительских кредитов в регионах РФ в ноябре 2024 г. было отмечено в Москве с результатом в 101 000, Московской области (81 500), Краснодарском крае (66 400), а также в Свердловской (56 100) и Ростовской (54 400) областях.