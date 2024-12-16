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Выдача потребительских кредитов в ноябре замедлилась на 21%

Ведомости

Количество выданных потребительских кредитов в ноябре составило 1,7 млн, сократившись по сравнению с октябрем на 21% с 2,15 млн, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). За три осенних месяца выдача потребкредитов сократилась почти наполовину – на 49,3%.

В частности, по сравнению с началом года выдача кредитов сократилась в ноябре на 39,9%. Снизился в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем и денежный объем выданных потребкредитов – на 33,4% до 229,2 млрд руб. За три месяца сокращение этого показателя составило 59,1%, с января – 44,9%. Как следует из статистики, наибольшее число выданных потребительских кредитов в регионах РФ в ноябре 2024 г. было отмечено в Москве с результатом в 101 000, Московской области (81 500), Краснодарском крае (66 400), а также в Свердловской (56 100) и Ростовской (54 400) областях.

При этом наибольшая динамика сокращения числа выданных потребкредитов в регионах РФ в ноябре 2024 г. по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Саратовской (-22,9%), Оренбургской (-22,6%) областях, Алтайском крае (-22,5%), а также в Московской (-22%) и Ростовской (-21,9%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных потребкредитов в ноябре сократилось на 20,1% и 20,7% соответственно.

В октябре Центробанк предложил ввести период охлаждения для потребкредитов. Согласно позиции регулятора, продолжительность периода охлаждения может зависеть от размера потребительского кредита или займа. Для сумм до 50 000 руб. период охлаждения не будет устанавливаться. Если же сумма кредита составляет от 50 000 до 200 000 руб., то заемщик должен будет подождать 4 часа, а при сумме свыше 200 000 – 48 часов, прежде чем он получит деньги. Ипотека, автокредиты (при зачислении средств напрямую дилерам) и образовательные кредиты с участием государства не будут подпадать под эти ограничения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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