ЦБ предлагает ввести период охлаждения для потребкредитов

Многие кредиторы – пользователи Национального бюро кредитных историй (НБКИ) обращают внимание на рост недобросовестных практик, при которых за считанные часы оформляется несколько кредитов и займов, говорит директор по маркетингу компании Алексей Волков. Единственный действенный способ борьбы с таким явлением сейчас – оперативная постановка заявителя на получение кредита в систему онлайн-мониторинга в НБКИ, считают в бюро. В этом случае пользователю предоставляется информация о запросах кредитных отчетов по клиенту с частотой 5–10 минут, что позволяет выявить аномальную активность заявителя на получение кредита/займа и избежать новой выдачи. «Скоринг бюро» также готово получать и предоставлять информацию в онлайн-режиме при готовности к этому кредиторов, поделился гендиректор компании Олег Лагуткин.