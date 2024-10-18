ЦБ предлагает ввести период охлаждения для потребкредитов

ЦБ предлагает ввести период охлаждения для потребкредитовНовая инициатива направлена на борьбу с кредитным мошенничеством
Для борьбы с кредитным мошенничеством, когда гражданин берет кредит или заем под влиянием злоумышленников, Банк России предлагает ввести обязательный период охлаждения между заключением договора и получением денег. Регулятор направил в Минфин предложения по разработке соответствующего законопроекта. Концептуально министерство данную инициативу поддерживает, сказал «Ведомостям» его представитель.
Что предлагает ЦБ
Продолжительность периода охлаждения может зависеть от размера потребительского кредита или займа. Для сумм до 50 000 руб. период охлаждения не будет устанавливаться. Если же сумма кредита составляет от 50 000 до 200 000 руб., то заемщик должен будет подождать 4 часа, а при сумме свыше 200 000 – 48 часов, прежде чем он получит деньги. Ипотека, автокредиты (при зачислении средств напрямую дилерам) и образовательные кредиты с участием государства не будут подпадать под эти ограничения.
ЦБ также хочет обязать банки проверять кредитные заявки на наличие признаков мошеннических действий. Если кредитная организация заподозрит, что заемщик действует под влиянием злоумышленников, она должна предупредить клиента.
Еще одна инициатива регулятора – ускорить обмен данными между банками и бюро кредитных историй практически до онлайн-режима, чтобы избежать возможности оформления человеком кредитов и займов под влиянием мошенников сразу в нескольких кредитных учреждениях.
В случае если финансовая организация нарушит новые правила, она не сможет требовать от заемщика возврата денег и процентов, а также передавать такой долг коллекторам, считает ЦБ.
Отдельный блок изменений включает требования для микрофинансовых организаций (МФО). Их предлагается обязать зачислять заемные средства только в случае, если данные заемщика и получателя совпадают. Если у клиента есть подозрительные счета, зарегистрированные в базе Банка России, МФО обязаны отказать в выдаче кредита. Для этого микрофинансистам будет предоставлен доступ к информации из базы данных ЦБ.
Проблема имеет большое социальное значение, уточнил «Ведомостям» представитель ЦБ: люди берут кредиты, которые не могут вернуть, и попадают в долговую зависимость, а в общей сумме похищенных злоумышленниками у населения денежных средств кредитные занимают значительную долю. По статистике Банка России, каждый четвертый рубль, похищенный из банков, – это заемные средства, говорила в феврале председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
О том, что необходимо ввести период охлаждения на выдачу небольших кредитов на сумму до 200 000 руб., Набиуллина заявила в сентябре на банковском форуме. Она подчеркнула, что мошенники действуют весьма изобретательно и не всегда преступные намерения можно обнаружить сразу. По этой причине периоды охлаждения должны применяться автоматически, независимо от того, проявляются ли в кредите явные признаки мошенничества.
Мнение рынка
Введение периода охлаждения, по мнению руководителя управления противодействия мошенничеству «Свой банк» (Группа IDF Eurasia) Сергея Игошина, поможет снизить риски мошенничества, дав банкам больше времени на проверку клиентов, а заемщикам – на обдумывание решения. Это повысит безопасность и уменьшит случаи социальной инженерии. Но эта мера может замедлить процесс получения кредитов для добросовестных клиентов, особенно в срочных случаях, что приведет к стрессу и дополнительным расходам.
Для банков это может означать снижение объема выданных кредитов и рост издержек, дополнил Игошин. Так, в период охлаждения клиенты смогут отказаться от уже выданного кредита, даже если это не будет связано с мошенническими действиями в отношении заемщика. В этих условиях финансовые организации, которые привыкли к быстрому оформлению кредитов, могут столкнуться с необходимостью пересмотреть свою бизнес-стратегию и адаптировать процессы к новым условиям работы, говорит эксперт.
Решение о кредите должно быть осмысленным, согласился первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский. Но отметил, что пороги сумм и время задержки нужно дополнительно обсуждать, чтобы найти разумный баланс.
Такие требования должны в обязательном порядке распространяться сразу на всех участников рынка, поделился представитель ВТБ. Предложенный механизм будет применяться ко всем кредитным продуктам и может быть использован банками вместе с другими способами защиты и алгоритмами противодействия хищениям, дополнил он.
С другой стороны, все клиенты банков должны будут учитывать «период охлаждения» при получении потребительских кредитов, поэтому вопрос требует проработки и обсуждения с другими банками, заключил представитель ВТБ.
Для снижения кредитного фрода необходимо, чтобы БКИ оперативно в онлайне передавали статус выдачи кредита, а не с задержкой за 1-3 дня, отмечает руководитель дирекции предотвращения кибермошенничества Альфа-банка Евгений Винокуров. Это позволит коренным образом снизить данный вид мошенничества, считает он.
Многие кредиторы – пользователи Национального бюро кредитных историй (НБКИ) обращают внимание на рост недобросовестных практик, при которых за считанные часы оформляется несколько кредитов и займов, говорит директор по маркетингу компании Алексей Волков. Единственный действенный способ борьбы с таким явлением сейчас – оперативная постановка заявителя на получение кредита в систему онлайн-мониторинга в НБКИ, считают в бюро. В этом случае пользователю предоставляется информация о запросах кредитных отчетов по клиенту с частотой 5–10 минут, что позволяет выявить аномальную активность заявителя на получение кредита/займа и избежать новой выдачи. «Скоринг бюро» также готово получать и предоставлять информацию в онлайн-режиме при готовности к этому кредиторов, поделился гендиректор компании Олег Лагуткин.
Участники микрофинансового рынка тоже поддержали идею Центробанка, но заявили и о возможных сложностях. Среди положительных сторон микрофинансисты отмечают не только защиту граждан, но и предотвращение репутационных потерь. Сейчас мошеннические займы в общем объеме выдач составляют очень небольшую долю, но такие кейсы всегда резонансные и привлекают повышенное внимание общественности, поэтому МФО сами заинтересованы в снижении такого риска до нуля, говорит генеральный директор ГК Eqvanta Сергей Весовщук.
В то же время, по опыту прошлых подобных изменений, внедрения обходятся достаточно дорого для МФО, а сроки измеряются месяцами, поделился генеральный директор МФК «Саммит» («Доброзайм») Алексей Имховик. Чтобы ввести новый вид финансирования – не на карту, а по номеру счета, МФО придется во многом перекраивать путь клиентов, которые привыкли быстро вводить номер карты и получать деньги, дополнил представитель МФК «Мигкредит». Поэтому важно обеспечить бесперебойность и оперативность информационного обмена с базой или доступа к ней, чтобы на клиентском пути не создавалось существенных задержек, отметил директор юридического департамента Moneyman Константин Городилов.
В то же время генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев считает, что, как только законодательное решение будет принято, технически вопрос будет реализован в короткие сроки, поскольку современные МФО, работающие в онлайн-сегменте, являются финтех-компаниями и для них это не должно вызвать трудности.