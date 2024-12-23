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Путин призвал кабмин к сбалансированному росту экономики и умеренной инфляции

Президент провел совещание по экономическим вопросам
Ведомости

В России должен быть сбалансированный рост экономики с умеренной инфляцией и низкой безработицей, поскольку это необходимо для достижения национальных целей страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам с участием членов кабмина.

«В экономической сфере перед нами стоит важная системная задача, а именно: переход к сбалансированному росту с низкой безработицей и умеренной инфляцией. Это, напомню, залог, базовое условие для достижения национальных целей развития, для успешного выполнения государственных программ и национальных проектов», – сказал Путин.

По данным Росстата, рост цен в России с начала года к 16 декабря составил 9,14%. Минэкономразвития оценило уровень годовой инфляции на эту же дату в 9,52%. 19 декабря Путин в ходе прямой линии назвал инфляцию тревожным сигналом. В остальном же, по мнению президента, ситуация в экономике устойчивая. Путин связал разгон инфляции с «разогревом экономики» и напомнил, что правительство и Центробанк намерены приземлить темпы роста. По его словам, многочисленные антироссийские санкции ключевого значения в ситуации с ценами не имеют, но «все-таки так или иначе отражаются, потому что удорожают логистику».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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