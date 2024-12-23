Путин призвал кабмин к сбалансированному росту экономики и умеренной инфляции

Путин призвал кабмин к сбалансированному росту экономики и умеренной инфляцииПрезидент провел совещание по экономическим вопросам
В России должен быть сбалансированный рост экономики с умеренной инфляцией и низкой безработицей, поскольку это необходимо для достижения национальных целей страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам с участием членов кабмина.
«В экономической сфере перед нами стоит важная системная задача, а именно: переход к сбалансированному росту с низкой безработицей и умеренной инфляцией. Это, напомню, залог, базовое условие для достижения национальных целей развития, для успешного выполнения государственных программ и национальных проектов», – сказал Путин.
По данным Росстата, рост цен в России с начала года к 16 декабря составил 9,14%. Минэкономразвития оценило уровень годовой инфляции на эту же дату в 9,52%. 19 декабря Путин в ходе прямой линии назвал инфляцию тревожным сигналом. В остальном же, по мнению президента, ситуация в экономике устойчивая. Путин связал разгон инфляции с «разогревом экономики» и напомнил, что правительство и Центробанк намерены приземлить темпы роста. По его словам, многочисленные антироссийские санкции ключевого значения в ситуации с ценами не имеют, но «все-таки так или иначе отражаются, потому что удорожают логистику».