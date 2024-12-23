Путин призвал кабмин к сбалансированному росту экономики и умеренной инфляции

По данным Росстата, рост цен в России с начала года к 16 декабря составил 9,14%. Минэкономразвития оценило уровень годовой инфляции на эту же дату в 9,52%. 19 декабря Путин в ходе прямой линии назвал инфляцию тревожным сигналом. В остальном же, по мнению президента, ситуация в экономике устойчивая. Путин связал разгон инфляции с «разогревом экономики» и напомнил, что правительство и Центробанк намерены приземлить темпы роста. По его словам, многочисленные антироссийские санкции ключевого значения в ситуации с ценами не имеют, но «все-таки так или иначе отражаются, потому что удорожают логистику».