Товарооборот России и Таиланда составит $2 млрд по итогам 2024 года
Товарооборот России и Таиланда составит порядка $2 млрд по итогам 2024 г., сообщил посол России в Таиланде Евгений Томихин, пишет ТАСС.
Как уточнил посол, речь идет о $2 млрд товарооборота по российской статистике, по таиландской показатели «чуть меньше». Томихин отметил, что главное, что фиксируется рост взаимной торговли примерно от 6 до 11%.
«Конечно, хотелось бы надеяться, что следующий год будет успешным в плане двусторонней торговли. Есть основания так думать, потому что те мероприятия, те форумы, которые прошли в Таиланде в этом году, дают надежду, что в следующем году торговля будет расти», – сказал он.
Рост взаимной торговли был зафиксирован отчасти за счет того, что в прошлом году было довольно заметное падение, сообщил Томихин. При этом бизнес обеих стран на фоне санкций «хочет сотрудничать и ищет модели взаимодействия».
26 ноября заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев сообщил, что товарооборот России и стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в январе – октябре 2024 г. составил около $17 млрд. Рост к аналогичному периоду предыдущего года составил 10%. По его словам, по итогам прошлого 2023 г. торговля между Россией и АСЕАН выросла на 15% и составила около $22 млрд.
Товарооборот России и АСЕАН вырос на 14,6% в 2023 г., составив $22 млрд, писали «Ведомости». В первом полугодии 2024 г. прирост продолжился и составил 20,5%.