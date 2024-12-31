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Товарооборот России и Таиланда составит $2 млрд по итогам 2024 года

Ведомости

Товарооборот России и Таиланда составит порядка $2 млрд по итогам 2024 г., сообщил посол России в Таиланде Евгений Томихин, пишет ТАСС.

Как уточнил посол, речь идет о $2 млрд товарооборота по российской статистике, по таиландской показатели «чуть меньше». Томихин отметил, что главное, что фиксируется рост взаимной торговли примерно от 6 до 11%.

«Конечно, хотелось бы надеяться, что следующий год будет успешным в плане двусторонней торговли. Есть основания так думать, потому что те мероприятия, те форумы, которые прошли в Таиланде в этом году, дают надежду, что в следующем году торговля будет расти», – сказал он.

Рост взаимной торговли был зафиксирован отчасти за счет того, что в прошлом году было довольно заметное падение, сообщил Томихин. При этом бизнес обеих стран на фоне санкций «хочет сотрудничать и ищет модели взаимодействия».

26 ноября заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев сообщил, что товарооборот России и стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в январе – октябре 2024 г. составил около $17 млрд. Рост к аналогичному периоду предыдущего года составил 10%. По его словам, по итогам прошлого 2023 г. торговля между Россией и АСЕАН выросла на 15% и составила около $22 млрд.

Товарооборот России и АСЕАН вырос на 14,6% в 2023 г., составив $22 млрд, писали «Ведомости». В первом полугодии 2024 г. прирост продолжился и составил 20,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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