Мировые центробанки в ноябре закупили 53 тонны золота
Мировые центробанки в ноябре 2024 г. закупили 53 т золота, сообщает World Gold Council (WGC) по своим предварительным оценкам.
«Ноябрь стал очередным месяцем закупок золота, центробанки, судя по имеющимся данным, в совокупности добавили 53 т к официальным запасам. Это продолжает тренд, наблюдавшийся в течение года: центробанки, в основном из развивающихся стран, оставались активными покупателями золота, движимые желанием найти стабильный и надежный актив в условиях глобальной экономической неопределенности», – пишет аналитик WGC Кришан Гопол.
Крупнейшим покупателем золота в ноябре стала Польша – закупила 21 т золота. Узбекистан – 9 т, Индия – 8,4 т, Казахстан – 5,1 т. Гопол также отмечает, что в Китае увеличились запасы золота – на 5 т. Золото также покупали Иордания, Турция, Чехия, Гана, Монголия и Мальта.
Основным продавцом золота был Сингапур, он продал 5,2 т.
Минимальная цена на золото в 2024 г. составила $1997 за унцию, максимальная – $2789, следует из отчета немецкой технологической компании Heraeus Precious Metals. Прогноз на 2025 г. предполагает рост этих показателей на 23% до $2450 и на 6% до $2950 соответственно.