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Мировые центробанки в ноябре закупили 53 тонны золота

Ведомости

Мировые центробанки в ноябре 2024 г. закупили 53 т золота, сообщает World Gold Council (WGC) по своим предварительным оценкам.

«Ноябрь стал очередным месяцем закупок золота, центробанки, судя по имеющимся данным, в совокупности добавили 53 т к официальным запасам. Это продолжает тренд, наблюдавшийся в течение года: центробанки, в основном из развивающихся стран, оставались активными покупателями золота, движимые желанием найти стабильный и надежный актив в условиях глобальной экономической неопределенности», – пишет аналитик WGC Кришан Гопол.

Крупнейшим покупателем золота в ноябре стала Польша – закупила 21 т золота. Узбекистан – 9 т, Индия – 8,4 т, Казахстан – 5,1 т. Гопол также отмечает, что в Китае увеличились запасы золота – на 5 т. Золото также покупали Иордания, Турция, Чехия, Гана, Монголия и Мальта.

Основным продавцом золота был Сингапур, он продал 5,2 т.

Минимальная цена на золото в 2024 г. составила $1997 за унцию, максимальная – $2789, следует из отчета немецкой технологической компании Heraeus Precious Metals. Прогноз на 2025 г. предполагает рост этих показателей на 23% до $2450 и на 6% до $2950 соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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