Мировые центробанки в ноябре закупили 53 тонны золота

Минимальная цена на золото в 2024 г. составила $1997 за унцию, максимальная – $2789, следует из отчета немецкой технологической компании Heraeus Precious Metals. Прогноз на 2025 г. предполагает рост этих показателей на 23% до $2450 и на 6% до $2950 соответственно.