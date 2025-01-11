Кабмин направит более 15,5 млрд рублей на угольные объекты в ДНР и ЛНР

В декабре Мишустин утвердил правила субсидирования сельхозпроизводства в ДНР и ЛНР. Как пояснили в правительстве, в ближайшие три года регионам выделят средства на возмещение части затрат сельхозпроизводителей на проведение агротехнологических работ, производство овощей, молока, хлеба, а также на переработку молока и мяса. В федеральном бюджете на эти цели в 2025 г. предусмотрено более 4 млрд руб., в 2026 и 2027 гг. – почти по 5 млрд руб. ежегодно.