Кабмин направит более 15,5 млрд рублей на угольные объекты в ДНР и ЛНР
Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) получат до 2027 г. более 15,5 млрд руб. из федерального бюджета на реализацию мероприятий по гидрогеологической и экологической безопасности. Об этом со ссылкой на постановление сообщает сайт правительства РФ.
В кабмине пояснили, что субсидии направят на разработку проектной документации и проведение работ по строительству и реконструкции водоотливных комплексов на предприятиях угольной промышленности, которые работают в присоединенных регионах. Средства также пойдут на выполнение мероприятий по ликвидации последствий ведения горных работ и формирование прогноза гидрогеологической ситуации в техногенных горизонтах и на поверхности шахт. Соответствующее постановление 25 декабря прошлого года подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В 2025 г. на эти цели предусмотрено более 4 млрд руб., в 2026 г. – более 5,2 млрд руб. В 2027 г. из федерального бюджета планируется выделение более 6,3 млрд руб., добавили в правительстве. Отмечается, средства двум регионам направят в рамках госпрограммы «Развитие энергетики».
В декабре Мишустин утвердил правила субсидирования сельхозпроизводства в ДНР и ЛНР. Как пояснили в правительстве, в ближайшие три года регионам выделят средства на возмещение части затрат сельхозпроизводителей на проведение агротехнологических работ, производство овощей, молока, хлеба, а также на переработку молока и мяса. В федеральном бюджете на эти цели в 2025 г. предусмотрено более 4 млрд руб., в 2026 и 2027 гг. – почти по 5 млрд руб. ежегодно.