Газета
Телеграм
Подкаст
/ Экономика

Кабмин направит более 15,5 млрд рублей на угольные объекты в ДНР и ЛНР

Ведомости

Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) получат до 2027 г. более 15,5 млрд руб. из федерального бюджета на реализацию мероприятий по гидрогеологической и экологической безопасности. Об этом со ссылкой на постановление сообщает сайт правительства РФ.

В кабмине пояснили, что субсидии направят на разработку проектной документации и проведение работ по строительству и реконструкции водоотливных комплексов на предприятиях угольной промышленности, которые работают в присоединенных регионах. Средства также пойдут на выполнение мероприятий по ликвидации последствий ведения горных работ и формирование прогноза гидрогеологической ситуации в техногенных горизонтах и на поверхности шахт. Соответствующее постановление 25 декабря прошлого года подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В 2025 г. на эти цели предусмотрено более 4 млрд руб., в 2026 г. – более 5,2 млрд руб. В 2027 г. из федерального бюджета планируется выделение более 6,3 млрд руб., добавили в правительстве. Отмечается, средства двум регионам направят  в рамках госпрограммы «Развитие энергетики».

В декабре Мишустин утвердил правила субсидирования сельхозпроизводства в ДНР и ЛНР. Как пояснили в правительстве, в ближайшие три года регионам выделят средства на возмещение части затрат сельхозпроизводителей на проведение агротехнологических работ, производство овощей, молока, хлеба, а также на переработку молока и мяса. В федеральном бюджете на эти цели в 2025 г. предусмотрено более 4 млрд руб., в 2026 и 2027 гг. – почти по 5 млрд руб. ежегодно.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных