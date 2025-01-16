Индия нарастила покупки российского алюминия в октябре
Объемы импорта алюминия и изделий из него из России в Индию в октябре 2024 г. выросли в 30,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. и достигли более $5,7 млн. За месяц поставки выросли 3,8 раза. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на данные индийской статслужбы.
$5,4 млн из указанной суммы пришлось на проволоку из нелегированного алюминия толщиной более 7 мм. Также в Индию импортировались алюминиевые прутки и профили, листы и плиты толще 0,2 мм, фольга и другие изделия.
Всего с января по октябрь 2024 г. Индия закупила в РФ алюминия на $40 млн.
Весной 2024 г. Индия впервые за 15 лет поставила алюминий в Россию. Индия – второй крупнейший экспортер алюминия в мире. В апреле 2024 г. она продала российским компаниям 44 800 т алюминия на сумму $16,5 млн. В последний раз Индия поставляла алюминий в РФ в 2009 г.