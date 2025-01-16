Индия нарастила покупки российского алюминия в октябре

Объемы импорта алюминия и изделий из него из России в Индию в октябре 2024 г. выросли в 30,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. и достигли более $5,7 млн. За месяц поставки выросли 3,8 раза. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на данные индийской статслужбы.