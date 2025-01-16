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Индия нарастила покупки российского алюминия в октябре

Ведомости

Объемы импорта алюминия и изделий из него из России в Индию в октябре 2024 г. выросли в 30,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. и достигли более $5,7 млн. За месяц поставки выросли 3,8 раза. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на данные индийской статслужбы.

$5,4 млн из указанной суммы пришлось на проволоку из нелегированного алюминия толщиной более 7 мм. Также в Индию импортировались алюминиевые прутки и профили, листы и плиты толще 0,2 мм, фольга и другие изделия.

Всего с января по октябрь 2024 г. Индия закупила в РФ алюминия на $40 млн.

Весной 2024 г. Индия впервые за 15 лет поставила алюминий в Россию. Индия – второй крупнейший экспортер алюминия в мире. В апреле 2024 г. она продала российским компаниям 44 800 т алюминия на сумму $16,5 млн. В последний раз Индия поставляла алюминий в РФ в 2009 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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