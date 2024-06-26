Индия впервые за 15 лет поставила алюминий в Россию

Индия – второй крупнейший экспортер алюминия в мире. В апреле 2024 г. она продала российским компаниям 44 800 т алюминия на сумму $16,5 млн. В последний раз Индия поставляла алюминий в РФ в 2009 г. Агентство со ссылкой на данные индийской таможни отмечает, что данных о поставках до 2009 г. нет в открытом доступе.