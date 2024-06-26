Индия впервые за 15 лет поставила алюминий в Россию
Весной этого года Индия впервые за 15 лет поставила в Россию алюминий, следует из анализа «РИА Новости» на основе таможенных данных.
Индия – второй крупнейший экспортер алюминия в мире. В апреле 2024 г. она продала российским компаниям 44 800 т алюминия на сумму $16,5 млн. В последний раз Индия поставляла алюминий в РФ в 2009 г. Агентство со ссылкой на данные индийской таможни отмечает, что данных о поставках до 2009 г. нет в открытом доступе.
Возобновившиеся поставки алюминия из Индии в Россию могут быть связаны с тем, что компании сталкиваются с трудностями при закупке металла на внутреннем рынке. Независимый эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов в разговоре с «РИА Новости» отметил, что поставки из стран Азии помогут компаниям снизить зависимость от сбытовой политики российских производителей.
В марте «Ведомости» писали, что Россия увеличила поставки алюминия в Евросоюз (ЕС). Объем экспорта необработанного алюминия в январе 2024 г. вырос на 66% к декабрю прошлого года до 26 253 т. ЕС в декабре 2023 г. в рамках 12-го пакета антироссийских санкций запретил поставки в страны сообщества отдельных видов алюминиевой продукции из России.