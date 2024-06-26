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Индия впервые за 15 лет поставила алюминий в Россию

Ведомости

Весной этого года Индия впервые за 15 лет поставила в Россию алюминий, следует из анализа «РИА Новости» на основе таможенных данных.

Индия – второй крупнейший экспортер алюминия в мире. В апреле 2024 г. она продала российским компаниям 44 800 т алюминия на сумму $16,5 млн. В последний раз Индия поставляла алюминий в РФ в 2009 г. Агентство со ссылкой на данные индийской таможни отмечает, что данных о поставках до 2009 г. нет в открытом доступе.

Возобновившиеся поставки алюминия из Индии в Россию могут быть связаны с тем, что компании сталкиваются с трудностями при закупке металла на внутреннем рынке. Независимый эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов в разговоре с «РИА Новости» отметил, что поставки из стран Азии помогут компаниям снизить зависимость от сбытовой политики российских производителей.

В марте «Ведомости» писали, что Россия увеличила поставки алюминия в Евросоюз (ЕС). Объем экспорта необработанного алюминия в январе 2024 г. вырос на 66% к декабрю прошлого года до 26 253 т. ЕС в декабре 2023 г. в рамках 12-го пакета антироссийских санкций запретил поставки в страны сообщества отдельных видов алюминиевой продукции из России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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