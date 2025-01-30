ВВП Германии по итогам IV квартала сократился на 0,2%

12 декабря «Ведомости» писали о планах Германии поднять экономику за счет сотрудничества с Украиной. Канцлер страны Олаф Шольц на германо-украинском экономическом форуме в Берлине заявил, что вложения немецких компаний в украинскую экономику как до, так и после конфликта окажут положительное влияние на экономику Германии. Он добавил, что торговля между Германией и Украиной показала рост с почти 8 млрд евро в 2021 г. до 10 млрд евро в 2023 г. Берлин поставляет Киеву химическую продукцию и автомобили, военное оборудование, а Украина экспортирует сырье и продовольствие.