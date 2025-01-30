ВВП Германии по итогам IV квартала сократился на 0,2%
ВВП Германии в IV квартале 2024 г. уменьшился на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, следует из предварительных данных в отчете Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит портал Trading Economics, предполагал снижение ВВП на 0,1%.
Потребительские и государственные расходы выросли, тогда как объем экспорта значительно снизился, отмечает агентство. В годовом выражении ВВП страны в октябре-декабре также уменьшился на 0,2% с поправкой на число рабочих дней. В III квартале экономика Германии выросла на 0,1% в квартальном выражении и сократилась на 0,3% в годовом, что подтверждает ранние предварительные данные. За весь 2024 г. экономика уменьшилась на 0,2% после спада на 0,3% годом ранее.
16 декабря 2024 г. Bloomberg со ссылкой на аналитиков писало, что показатели Германии упали ниже допандемийного периода, а экономика страны может прийти к точке невозврата. По данным издания, экономика ФРГ на протяжении пяти лет переживает тяжелые времена застоя, при этом местные власти ничего не могут изменить: сейчас ее размер на 5% меньше, чем мог бы быть в случае сохранения роста доковидного времени.
12 декабря «Ведомости» писали о планах Германии поднять экономику за счет сотрудничества с Украиной. Канцлер страны Олаф Шольц на германо-украинском экономическом форуме в Берлине заявил, что вложения немецких компаний в украинскую экономику как до, так и после конфликта окажут положительное влияние на экономику Германии. Он добавил, что торговля между Германией и Украиной показала рост с почти 8 млрд евро в 2021 г. до 10 млрд евро в 2023 г. Берлин поставляет Киеву химическую продукцию и автомобили, военное оборудование, а Украина экспортирует сырье и продовольствие.