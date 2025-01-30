Доля микрозаймов в числе общих выдач достигла рекордных 70%
При этом в прошлом году такой же показатель был на уровне 47,4%, следует из отчета.
Кроме того, в декабре продукты от МФО составляли 13,6% от общей суммы кредитов, а это, как отмечается в статистике, в 3,5 раза больше, чем годом ранее.
Увеличение доли микрозаймов стало происходить с 2021 г., а весной 2022 г. доля продуктов от МФО составляла 62,7% от всего количества ссуд, поясняют в бюро.
24 января стало известно, что выставленные на продажу просроченные долги МФО и объем закрытых сделок по их покупке со стороны коллекторов в 2024 г. стали рекордными за последние три года – МФО предложили 125 млрд руб., а взыскатели купили 89 млрд руб.