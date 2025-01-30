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/ Экономика

Доля микрозаймов в числе общих выдач достигла рекордных 70%

Ведомости

В декабре 2024 г. 70% от всех взятых россиянами кредитов пришлось на микрозаймы от микрофинансовых организаций (МФО). Об этом сообщается в статистике «Скоринг бюро», передает РБК.

При этом в прошлом году такой же показатель был на уровне 47,4%, следует из отчета.

Кроме того, в декабре продукты от МФО составляли 13,6% от общей суммы кредитов, а это, как отмечается в статистике, в 3,5 раза больше, чем годом ранее.

Увеличение доли микрозаймов стало происходить с 2021 г., а весной 2022 г. доля продуктов от МФО составляла 62,7% от всего количества ссуд, поясняют в бюро.

24 января стало известно, что выставленные на продажу просроченные долги МФО и объем закрытых сделок по их покупке со стороны коллекторов в 2024 г. стали рекордными за последние три года – МФО предложили 125 млрд руб., а взыскатели купили 89 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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