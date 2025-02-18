В 2024 году Россия нарастила торговлю с пятью странами ЕС
В 2024 г. Россия значительно усилила свои торговые связи с пятью государствами Евросоюза. Об этом сообщили «РИА Новости», ссылаясь на информацию Евростата.
Наибольший рост товарооборота наблюдался с Ирландией, где он увеличился в полтора раза, достигнув 743,4 млн евро. Торговля с Хорватией возросла на 31%, составив 367,9 млн евро. С Францией объем торговли почти достиг 6 млрд евро, увеличившись на 9,4%. Товарооборот со Словенией составил 1,3 млрд евро (+2%), со Швецией – 873 млн евро (+1,4%).
Сильнее всего торговля просела с Мальтой. Она уменьшилась в девять раз – до 131 000 евро.
Германия по-прежнему остается крупнейшим торговым партнером России среди стран Евросоюза, хотя объем торговли между странами за год сократился на 22% и составил всего 8,8 млрд евро, что является минимальным показателем с 1999 г.
17 февраля Минпромторг назвал неактуальной задачу по возвращению западных брендов в Россию. Там пояснили, что ни один иностранный бренд не был насильственно исключен с российского рынка. Те иностранные компании, которые продолжили деятельность в России, сейчас успешно работают. А освободившиеся ниши занимают российские производители.