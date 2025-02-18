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В 2024 году Россия нарастила торговлю с пятью странами ЕС

Ведомости

В 2024 г. Россия значительно усилила свои торговые связи с пятью государствами Евросоюза. Об этом сообщили «РИА Новости», ссылаясь на информацию Евростата.

Наибольший рост товарооборота наблюдался с Ирландией, где он увеличился в полтора раза, достигнув 743,4 млн евро. Торговля с Хорватией возросла на 31%, составив 367,9 млн евро. С Францией объем торговли почти достиг 6 млрд евро, увеличившись на 9,4%. Товарооборот со Словенией составил 1,3 млрд евро (+2%), со Швецией – 873 млн евро (+1,4%).

Сильнее всего торговля просела с Мальтой. Она уменьшилась в девять раз – до 131 000 евро.

Германия по-прежнему остается крупнейшим торговым партнером России среди стран Евросоюза, хотя объем торговли между странами за год сократился на 22% и составил всего 8,8 млрд евро, что является минимальным показателем с 1999 г.

17 февраля Минпромторг назвал неактуальной задачу по возвращению западных брендов в Россию. Там пояснили, что ни один иностранный бренд не был насильственно исключен с российского рынка. Те иностранные компании, которые продолжили деятельность в России, сейчас успешно работают. А освободившиеся ниши занимают российские производители.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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