В 2024 году Россия нарастила торговлю с пятью странами ЕС

17 февраля Минпромторг назвал неактуальной задачу по возвращению западных брендов в Россию. Там пояснили, что ни один иностранный бренд не был насильственно исключен с российского рынка. Те иностранные компании, которые продолжили деятельность в России, сейчас успешно работают. А освободившиеся ниши занимают российские производители.