Минфин не планирует корректировок основных параметров налоговой системы

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2025 г. и плановый период 2026–2027 гг. в ноябре прошлого года, а 1 декабря документ был подписан президентом России Владимиром Путиным. Согласно закону, в 2025 г. доходы будут соответствовать 40,3 трлн руб., или 18,8% ВВП, а расходы достигнут 41,47 трлн руб., или 19,3% ВВП. Дефицит ожидается на уровне 1,17 трлн руб. Премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что приоритетом бюджета на ближайшие три года станет выполнение государством социальных обязательств перед гражданами.