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Минфин не планирует корректировок основных параметров налоговой системы

Ведомости

Минфин России не имеет планов по корректировке основных параметров налоговой системы, говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, бюджет на 2025–2027 гг., который был сформирован в 2024 г., предусматривает устойчивые источники финансирования всех расходных обязательств, обеспечивающих сбалансированность бюджетной системы.

«В текущих экономических реалиях нет никакой необходимости для внесения концептуальных изменений в налоговую политику для формирования доходных источников бюджета», – подчеркнули в Минфине.

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2025 г. и плановый период 2026–2027 гг. в ноябре прошлого года, а 1 декабря документ был подписан президентом России Владимиром Путиным. Согласно закону, в 2025 г. доходы будут соответствовать 40,3 трлн руб., или 18,8% ВВП, а расходы достигнут 41,47 трлн руб., или 19,3% ВВП. Дефицит ожидается на уровне 1,17 трлн руб. Премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что приоритетом бюджета на ближайшие три года станет выполнение государством социальных обязательств перед гражданами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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