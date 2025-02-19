Центробанк сообщил об увеличении роста деловой активности в феврале
Индикатор бизнес-климата Банка России в феврале повысился до 5,2 п. после 3,9 п. месяцем ранее. Рост деловой активности ускорился впервые с октября 2024 г., свидетельствуют данные регулятора. Ценовые ожидания компаний в феврале также впервые заметно снизились с I квартала 2024 г.
По данным ЦБ, предприятия позитивнее, чем в январе, оценили текущие бизнес-условия и перспективы на ближайшие три месяца. По данным регулятора, несколько лучше, чем в январе, ситуацию охарактеризовали в том числе предприятия торговли автотранспортными средствами, где оценки последних четырех месяцев были минимальными среди всех отраслей. При этом ожидания компаний в феврале также повысились после январского снижения.
Это было связано в основном с улучшением ожиданий предприятий промышленного производства и строительства. Ранее «Ведомости» писали о фондовом ралли застройщиков. Неожиданное сохранение ключевой ставки Банком России на уровне 21% в декабре дало импульс к росту всему российскому рынку акций, но лидерство в этом ралли закрепилось за девелоперами. Наиболее позитивными остаются ожидания в сельском хозяйстве и в обрабатывающих производствах.
Основной процент роста индекса деловой активности и бизнес-климата пришелся на малые и средние предприятия, тогда как крупные, наоборот, по сравнению с январем эти показатели несколько снизили. Отчасти это может быть связано с тем, что усиление внешних ограничений наиболее выраженно влияет на эту группу компаний, считают аналитики регулятора.
По оценкам ЦБ, рост текущих отпускных цен на продукцию и услуги ускорился в целом по экономике и почти во всех видах экономической деятельности, за исключением сельского хозяйства и торговли. Повышение текущих цен замедлилось у предприятий торговли автотранспортными средствами, что обусловлено сокращением спроса и избыточными запасами автомобилей на складах, в том числе импортных.
Рост издержек предприятий немного ускорился как в целом по экономике, так и в большинстве отраслей. Исключение – добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства и сельское хозяйство, где увеличение издержек замедлилось по сравнению с январем. Существенными факторами роста затрат для предприятий оставались удорожание сырья и материалов, повышение расходов на оплату труда и увеличение коммунальных расходов.
В конце января ЦБ сообщил, что значение индикатора бизнес-климата находится около отметок начала 2023 г. Он снизился до 3,8 пункта, третий раз подряд. Этот тренд обусловлен более сдержанными краткосрочными ожиданиями компаний, несмотря на некоторое улучшение оценок, сообщал тогда Банк России. Текущие оценки бизнес-условий в целом по экономике оказались выше декабрьских значений, особенно в оптовой торговле. Но в сфере автотранспортной торговли наблюдалось снижение оценок до минимальных уровней с сентября 2022 г.