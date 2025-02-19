Центробанк сообщил об увеличении роста деловой активности в феврале

В конце января ЦБ сообщил, что значение индикатора бизнес-климата находится около отметок начала 2023 г. Он снизился до 3,8 пункта, третий раз подряд. Этот тренд обусловлен более сдержанными краткосрочными ожиданиями компаний, несмотря на некоторое улучшение оценок, сообщал тогда Банк России. Текущие оценки бизнес-условий в целом по экономике оказались выше декабрьских значений, особенно в оптовой торговле. Но в сфере автотранспортной торговли наблюдалось снижение оценок до минимальных уровней с сентября 2022 г.