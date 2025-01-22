Ралли в акциях застройщиков может оказаться краткосрочным

Неожиданное сохранение ключевой ставки Банком России на уровне 21% в декабре дало импульс к росту всему российскому рынку акций, но лидерство в этом ралли закрепилось за девелоперами. Их бумаги дорожают на ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики и новых мер поддержки отрасли, но ажиотаж будет краткосрочным, считают эксперты: фундаментальных факторов для устойчивого роста акций застройщиков пока не просматривается и уже скоро их стоимость начнет корректироваться.