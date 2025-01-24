ЦБ: значение индикатора бизнес-климата находится около отметок начала 2023 года

Рост издержек предприятий в России немного замедлился после ускорения в предыдущие девять месяцев. Это замедление наблюдалось во всех отраслях, причем наиболее заметным оно оказалось в сельском хозяйстве и электроэнергетике. Основными факторами, способствующими росту затрат для предприятий, остаются удорожание сырья и материалов, топлива, логистики, а также повышение аренды. Ценовые ожидания бизнеса в целом сохранились на уровне декабря 2024 г., находясь близко к локальному максимуму с апреля 2022г. Их уровень по-прежнему значительно превышает значения 2017–2019 г., когда инфляция находилась вблизи целевого уровня. В январе был отмечен рост ценовых ожиданий в промышленном производстве, особенно в электроэнергетике и сфере услуг.