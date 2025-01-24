ЦБ: значение индикатора бизнес-климата находится около отметок начала 2023 года
В январе 2025 г. продолжился рост деловой активности в российской экономике, хотя темпы этого роста начали замедляться, сообщает Центробанк.
Индикатор бизнес-климата (ИБК) снизился до 3,8 пункта, что является третьим подряд снижением после декабрьского значения в 4,3 пункта. Этот тренд обусловлен более сдержанными краткосрочными ожиданиями компаний, несмотря на некоторое улучшение текущих оценок. Текущие оценки бизнес-условий в целом по экономике оказались выше декабрьских значений, особенно в оптовой торговле. Но в сфере автотранспортной торговли наблюдается снижение оценок до минимальных уровней с сентября 2022 г. Краткосрочные ожидания компаний также показали снижение после улучшения в декабре, что связано с ухудшением прогнозов для добывающих предприятий на фоне новых санкционных ограничений. Наиболее позитивные ожидания сохраняются в сельском хозяйстве и обрабатывающих производствах.
Тем не менее, оценки выпуска продукции в январе несколько повысились после двух месяцев снижения, вернувшись к уровню начала 2023 г. Рост наблюдается в промышленном производстве, сельском хозяйстве и торговле. Ожидания по производству стали более умеренными, и позитивные прогнозы снизились в большинстве видов деятельности. В строительстве продолжают преобладать ожидания снижения спроса, хотя они значительно лучше, чем в кризисные моменты 2020 и 2022 г.
Рост издержек предприятий в России немного замедлился после ускорения в предыдущие девять месяцев. Это замедление наблюдалось во всех отраслях, причем наиболее заметным оно оказалось в сельском хозяйстве и электроэнергетике. Основными факторами, способствующими росту затрат для предприятий, остаются удорожание сырья и материалов, топлива, логистики, а также повышение аренды. Ценовые ожидания бизнеса в целом сохранились на уровне декабря 2024 г., находясь близко к локальному максимуму с апреля 2022г. Их уровень по-прежнему значительно превышает значения 2017–2019 г., когда инфляция находилась вблизи целевого уровня. В январе был отмечен рост ценовых ожиданий в промышленном производстве, особенно в электроэнергетике и сфере услуг.
Предприятия связывают предполагаемое повышение цен на свою продукцию в ближайшие месяцы с увеличением налоговой нагрузки, минимального размера оплаты труда и тарифов на коммунальные услуги с января 2025 г., а также с необходимостью повышения зарплат для удержания сотрудников. Наиболее заметное снижение ценовых ожиданий наблюдалось в торговле автотранспортом и оптовой торговле. Средний ожидаемый темп прироста цен в ближайшие три месяца в январе почти не изменился и составил 10,8% по сравнению с 10,6% в декабре 2024 г.
Рост показателя наблюдался в большинстве отраслей. Наиболее низкий прирост цен ожидают предприятия электроэнергетики (4,9%), водоснабжения (6%) и сельского хозяйства (6,8%). Самый высокий уровень ожидаемого прироста цен, несмотря на его снижение по сравнению с декабрем, сохраняется в розничной и оптовой торговле (15,2% и 14,6% соответственно).
Отдельно приведены инвестиционные данные. В частности, рост активности компаний в IV квартале 2024 г. замедлился по сравнению с III кварталом. Баланс ответов в части ожиданий предполагает сохранение роста инвестиций в I квартале 2025 г., хотя и в меньшей мере, чем в 2023 и 2024 г., прогнозирует регулятор. По отзывам предприятий, условия кредитования в январе после сохранения в декабре 2024 г. ключевой ставки на уровне в 21%. Индекс условий кредитования несколько повысился, но остается вблизи исторических минимумов.