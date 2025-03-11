Доходы федерального бюджета за январь – февраль выросли на 6,3%
Объем дохода федерального бюджета за январь – февраль увеличился на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., следует из материалов на сайте Минфина России.
Объем доходов за этот период составил 5,344 трлн руб. Положительная динамика наблюдается в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов и федерального бюджета, и бюджетной системы в целом.
При этом дефицит федерального бюджета за указанный период составил 2,701 трлн руб., что на 1,571 трлн руб. ниже уровня аналогичного периода, следует из отчета. Как отмечает Минфин, он объясняется «опережающим финансированием расходов в январе» и никак не повлияет на квартальную траекторию и структурный баланс на 2025 г.
По данным Минфина, расходы федерального бюджета в январе-феврале увеличились на 30,6% год к году, они достигают 8,45 трлн руб.
1 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг. В 2025 г. доходы будут соответствовать 40,3 трлн руб., или 18,8% ВВП, а расходы достигнут 41,47 трлн руб., или 19,3% ВВП. Дефицит ожидается на уровне 1,17 трлн руб.