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Доходы федерального бюджета за январь – февраль выросли на 6,3%

Ведомости

Объем дохода федерального бюджета за январь – февраль увеличился на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., следует из материалов на сайте Минфина России. 

Объем доходов за этот период составил 5,344 трлн руб. Положительная динамика наблюдается в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов и федерального бюджета, и бюджетной системы в целом.

При этом дефицит федерального бюджета за указанный период составил  2,701 трлн руб., что на 1,571 трлн руб. ниже уровня аналогичного периода, следует из отчета. Как отмечает Минфин, он объясняется «опережающим финансированием расходов в январе» и никак не повлияет на квартальную траекторию и структурный баланс на 2025 г.

По данным Минфина, расходы федерального бюджета в январе-феврале увеличились на 30,6% год к году, они достигают 8,45 трлн руб.

1 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг. В 2025 г. доходы будут соответствовать 40,3 трлн руб., или 18,8% ВВП, а расходы достигнут 41,47 трлн руб., или 19,3% ВВП. Дефицит ожидается на уровне 1,17 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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