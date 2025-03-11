Доходы федерального бюджета за январь – февраль выросли на 6,3%

При этом дефицит федерального бюджета за указанный период составил 2,701 трлн руб., что на 1,571 трлн руб. ниже уровня аналогичного периода, следует из отчета. Как отмечает Минфин, он объясняется «опережающим финансированием расходов в январе» и никак не повлияет на квартальную траекторию и структурный баланс на 2025 г.