ЦБ: потребительский спрос поддержал рост экономики в начале года

В начале года рост потребительских цен замедлился до 10% в пересчете на год, оставаясь высоким. Большинство индикаторов ценового давления снизились, но некоторые, наоборот, выросли. Для возвращения инфляции к 4% потребуется продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики, прогнозирует регулятор. В январе инфляция замедлилась до 10,7% после 14% в декабре. В товарном сегменте рост цен сократился почти вдвое, тогда как в сфере услуг ускорился до ноябрьского уровня. Годовая инфляция выросла до 9,92% против 9,52% в декабре.