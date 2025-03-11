ЦБ: потребительский спрос поддержал рост экономики в начале года
Потребительский спрос поддержал рост экономики в начале 2025 г., сообщил Центробанк в обзоре «О чем говорят тренды». Рост входящих платежей во все укрупненные группы отраслей, фиксируемый платежной системой ЦБ в январе и феврале, оказался весьма высоким, что указывает на охлаждение активности пока только в отдельных отраслях, но не на уровне экономики в целом.
В начале года рост потребительских цен замедлился до 10% в пересчете на год, оставаясь высоким. Большинство индикаторов ценового давления снизились, но некоторые, наоборот, выросли. Для возвращения инфляции к 4% потребуется продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики, прогнозирует регулятор. В январе инфляция замедлилась до 10,7% после 14% в декабре. В товарном сегменте рост цен сократился почти вдвое, тогда как в сфере услуг ускорился до ноябрьского уровня. Годовая инфляция выросла до 9,92% против 9,52% в декабре.
Аналитические показатели в целом указывают на снижение инфляционного давления. Средняя оценка базовой инфляции и медианный рост цен уменьшились, а доля ускоренно дорожающих товаров сократилась. Но трендовая инфляция увеличилась до 9,46% с 9,20% в декабре. Анализ динамики цен подтверждает ослабление спросового фактора после его роста в IV квартале, а также небольшое снижение влияния предложения.
Как отмечает регулятор, после роста уровня реальных зарплат россиян в декабре ситуация на рынке труда остается напряженной. Вместе с тем опросные данные и информация рекрутеров указывают на признаки постепенного охлаждения ситуации: планы предприятий по найму и повышению зарплат корректируются вниз, тогда как отношение количества резюме к числу вакансий растет. Причем количество вакансий сокращается.
11 марта ЦБ сообщил, что объем кредитования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) в январе снизился на 52,2% по отношению к декабрю прошлого года до 4,2 трлн руб. Несмотря на снижение общей массы, число заемщиков за прошлый месяц возросло на 1,2% до 698 629. Количество заемщиков с просроченными кредитами увеличилась на 1,7 п. п. до 19,6%. Наибольшее снижение задолженности по сравнению с началом года по регионам наблюдалось в Центральном федеральном округе (-2,1%), наибольший рост – в Уральском федеральном округе (+1%).