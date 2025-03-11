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ЦБ понизил курсы доллара и евро на 12 марта

Ведомости

Банк России понизил официальные курсы доллара США и евро на 12 марта, следует из данных на сайте регулятора.

Стоимость доллара уменьшится почти на 1,82 руб. и составит 86,57 руб. Курс евро станет ниже на 1,78 руб., достигнув 93,66 руб. Стоимость юаня сократится на 0,23 руб. до 11,85 руб.

По состоянию на 11 марта курс доллара составляет 88,39 руб., евро – 95,44 руб., юаня – 12,08 руб.

Регулятор определяет курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Стоимость формируется Цетробанком после введения санкций в отношении Мосбиржи в июне прошлого года.

По итогам прошлого месяца рубль укрепился к доллару США на 10,5%. Основным драйвером роста выступили ожидания снижения политической напряженности, сообщал Центробанк в февральском обзоре финансовых рынков. Также вырос и рынок ценных бумаг, индекс Мосбиржи с начала месяца прибавил 8,6%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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