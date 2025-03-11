ЦБ понизил курсы доллара и евро на 12 марта
Банк России понизил официальные курсы доллара США и евро на 12 марта, следует из данных на сайте регулятора.
Стоимость доллара уменьшится почти на 1,82 руб. и составит 86,57 руб. Курс евро станет ниже на 1,78 руб., достигнув 93,66 руб. Стоимость юаня сократится на 0,23 руб. до 11,85 руб.
По состоянию на 11 марта курс доллара составляет 88,39 руб., евро – 95,44 руб., юаня – 12,08 руб.
Регулятор определяет курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Стоимость формируется Цетробанком после введения санкций в отношении Мосбиржи в июне прошлого года.