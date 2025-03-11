Объем предоставленных кредитов бизнесу в январе снизился до 4,2 трлн рублей
Объем кредитования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) в январе снизился на 52,2% по отношению к декабрю прошлого года до 4,2 трлн руб., свидетельствуют данные регулятора. Общий размер задолженности на начало февраля составил 76,5 трлн руб., также снизившись на 1,2%.
Объемы кредитования бизнеса почти достигли январского значения 2024 г. Тогда показатель составил 4,59 трлн руб., тогда как в предшествующий год – 4,03 трлн. Несмотря на снижение общей массы, число заемщиков за прошлый месяц возросло на 1,2% до 698 629. Количество заемщиков с просроченными кредитами увеличилась на 1,7 п. п. до 19,6%. Наибольшее снижение задолженности по сравнению с началом года по регионам наблюдалось в Центральном федеральном округе (-2,1%), наибольший рост – в Уральском федеральном округе (+1%).
В Северо-Западном округе задолженность составила 10,2 трлн руб., при этом объем просроченной задолженности снизился на 7,5% за год. В Приволжском округе зафиксировано самое сильное падение выдачи кредитов (-63,3% за месяц), но задолженность продолжила расти (+17,8% за год). В Сибирском федеральном округе выдача кредитов снизилась на 15,8% по сравнению с январем прошлого года, но объем просроченной задолженности вырос на 13,9%. В Южном округе зафиксировано самое сильное снижение кредитования (-30,1% за год), несмотря на рост общей задолженности на 20,5%. В Дальневосточном округе падение выдачи кредитов составило 23,2%, при этом объем просроченной задолженности увеличился на 12,1%. В Северо-Кавказском округе задолженность оставалась самой низкой (607 млрд руб.), но при этом показатель просрочки вырос на 4% за год.
Доля кредитов с плавающей ставкой продолжила расти и к 1 февраля 2025 г. увеличилась на 4,9 п. п., достигнув 62,1%. При этом доля кредитов, зависящих от ключевой ставки, снизилась на те же 4,9 п. п. и составила 88% среди всех кредитов с плавающей ставкой, что эквивалентно 54,6% от общей задолженности. Объем кредитов для МСП сократился на 35,4% до 944 млрд руб. Задолженность выросла на 0,5% до 14,6 трлн руб., просрочка – на 3,1% до 659 млрд руб.
21 февраля «Ведомости» писали, что объем кредитования малого и среднего бизнеса увеличился на 15,9%, или до 1,5 трлн руб. в декабре. Задолженность по кредитам, предоставленным субъектам МСП, за год возросла с 12,5 до 14,5 трлн руб., а годовой темп прироста составил 16,6%, за 2023 г. показатель составлял 29,4%. В декабре 2024 г. субъектам МСП было предоставлено 282 262 кредита на сумму 1,5 трлн руб., что на 21,2% меньше к декабрю 2023 г. по объему соответственно. В отчетном месяце кредит получили 243 290 субъектов МСП, что на 4,9% меньше, чем годом ранее. Средний размер кредита, предоставленного заемщику – субъекту МСП, в декабре составил 5,2 млн руб. против 6,1 млн руб. в декабре 2023 г.