Объем предоставленных кредитов бизнесу в январе снизился до 4,2 трлн рублей

В Северо-Западном округе задолженность составила 10,2 трлн руб., при этом объем просроченной задолженности снизился на 7,5% за год. В Приволжском округе зафиксировано самое сильное падение выдачи кредитов (-63,3% за месяц), но задолженность продолжила расти (+17,8% за год). В Сибирском федеральном округе выдача кредитов снизилась на 15,8% по сравнению с январем прошлого года, но объем просроченной задолженности вырос на 13,9%. В Южном округе зафиксировано самое сильное снижение кредитования (-30,1% за год), несмотря на рост общей задолженности на 20,5%. В Дальневосточном округе падение выдачи кредитов составило 23,2%, при этом объем просроченной задолженности увеличился на 12,1%. В Северо-Кавказском округе задолженность оставалась самой низкой (607 млрд руб.), но при этом показатель просрочки вырос на 4% за год.