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Объем предоставленных кредитов бизнесу в январе снизился до 4,2 трлн рублей

Ведомости

Объем кредитования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) в январе снизился на 52,2% по отношению к декабрю прошлого года до 4,2 трлн руб., свидетельствуют данные регулятора. Общий размер задолженности на начало февраля составил 76,5 трлн руб., также снизившись на 1,2%.

Объемы кредитования бизнеса почти достигли январского значения 2024 г. Тогда показатель составил 4,59 трлн руб., тогда как в предшествующий год – 4,03 трлн. Несмотря на снижение общей массы, число заемщиков за прошлый месяц возросло на 1,2% до 698 629. Количество заемщиков с просроченными кредитами увеличилась на 1,7 п. п. до 19,6%. Наибольшее снижение задолженности по сравнению с началом года по регионам наблюдалось в Центральном федеральном округе (-2,1%), наибольший рост – в Уральском федеральном округе (+1%).

В Северо-Западном округе задолженность составила 10,2 трлн руб., при этом объем просроченной задолженности снизился на 7,5% за год. В Приволжском округе зафиксировано самое сильное падение выдачи кредитов (-63,3% за месяц), но задолженность продолжила расти (+17,8% за год). В Сибирском федеральном округе выдача кредитов снизилась на 15,8% по сравнению с январем прошлого года, но объем просроченной задолженности вырос на 13,9%. В Южном округе зафиксировано самое сильное снижение кредитования (-30,1% за год), несмотря на рост общей задолженности на 20,5%. В Дальневосточном округе падение выдачи кредитов составило 23,2%, при этом объем просроченной задолженности увеличился на 12,1%. В Северо-Кавказском округе задолженность оставалась самой низкой (607 млрд руб.), но при этом показатель просрочки вырос на 4% за год.

Доля кредитов с плавающей ставкой продолжила расти и к 1 февраля 2025 г. увеличилась на 4,9 п. п., достигнув 62,1%. При этом доля кредитов, зависящих от ключевой ставки, снизилась на те же 4,9 п. п. и составила 88% среди всех кредитов с плавающей ставкой, что эквивалентно 54,6% от общей задолженности. Объем кредитов для МСП сократился на 35,4% до 944 млрд руб. Задолженность выросла на 0,5% до 14,6 трлн руб., просрочка – на 3,1% до 659 млрд руб.

21 февраля «Ведомости» писали, что объем кредитования малого и среднего бизнеса увеличился на 15,9%, или до 1,5 трлн руб. в декабре. Задолженность по кредитам, предоставленным субъектам МСП, за год возросла с 12,5 до 14,5 трлн руб., а годовой темп прироста составил 16,6%, за 2023 г. показатель составлял 29,4%. В декабре 2024 г. субъектам МСП было предоставлено 282 262 кредита на сумму 1,5 трлн руб., что на 21,2% меньше к декабрю 2023 г. по объему соответственно. В отчетном месяце кредит получили 243 290 субъектов МСП, что на 4,9% меньше, чем годом ранее. Средний размер кредита, предоставленного заемщику – субъекту МСП, в декабре составил 5,2 млн руб. против 6,1 млн руб. в декабре 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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