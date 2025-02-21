Объем кредитования малого и среднего бизнеса увеличился на 15,9% в декабре
Задолженность по кредитам, предоставленным субъектам МСП, за год возросла с 12,5 до 14,5 трлн руб., а годовой темп прироста составил 16,6%, за 2023 г. показатель составлял 29,4%. В декабре 2024 г. субъектам МСП было предоставлено 282 262 кредита на сумму 1,5 трлн руб., что на 21,2% меньше к декабрю 2023 г. по объему соответственно. В отчетном месяце кредит получили 243 290 субъектов МСП, что на 4,9% меньше, чем годом ранее. Средний размер кредита, предоставленного заемщику – субъекту МСП, в декабре составил 5,2 млн руб. против 6,1 млн руб. в декабре 2023 г.
Рост средневзвешенных процентных ставок по кредитам относительно значения предыдущего года составил: по краткосрочным кредитам (на срок до 1 года) – на 9,59 п. п. до 24,21%, по долгосрочным кредитам (на срок свыше одного года) – на 4,38 п. п. до 19,92%. При этом уровень задолженности практически не изменился за месяц и на начало 2025 г. Всего по состоянию на 1 января кредит имели 645 977 субъектов МСП, что на 9,3% больше, чем годом ранее.
В декабре 2024 г. больше всего кредитов получили заемщики из Центрального федерального округа – 652 млрд руб. Это на 26,4% меньше, чем в декабре 2023 г. Из этой суммы 459 млрд руб. пришлись на Москву. Темпы роста задолженности по кредитам для малого и среднего бизнеса к 1 января сильно различались в зависимости от региона: от снижения на 4% в Северо-Западном округе до увеличения на 33,5% в Южном. Больше всего таких кредитов среди всех займов юрлиц и ИП накопилось в Северо-Кавказском (45,5%) и Южном (40,9%) федеральных округах. 20 февраля ЦБ сообщил, что объем кредитного фрода в 23 крупнейших банках РФ составил 12,8 млрд руб. Общий же объем операций без согласия клиентов в российских банках по итогам 2024 г. составил 26,9 млрд руб.
12 февраля Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который вводит так называемый период охлаждения в потребительском кредитовании. По нему банки и МФО обязаны предоставлять заемщику средства не ранее, чем через четыре часа, если сумма кредита варьируется от 50 000 до 200 000 руб., и не раньше, чем через 48 часов, если кредит превышает 200 000 руб. Эти новые требования не коснутся кредитов с поручителями, залоговых кредитов на авто, рефинансирования без увеличения размера кредита, а также кредитов, оформленных через уполномоченное лицо.