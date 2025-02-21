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Объем кредитования малого и среднего бизнеса увеличился на 15,9% в декабре

Ведомости

Объем кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в декабре 2024 г. увеличился относительно предыдущего месяца на 15,9% и составил 1,5 трлн руб., говорится в сообщении Центробанка.

Задолженность по кредитам, предоставленным субъектам МСП, за год возросла с 12,5 до 14,5 трлн руб., а годовой темп прироста составил 16,6%, за 2023 г. показатель составлял 29,4%. В декабре 2024 г. субъектам МСП было предоставлено 282 262 кредита на сумму 1,5 трлн руб., что на 21,2% меньше к декабрю 2023 г. по объему соответственно. В отчетном месяце кредит получили 243 290 субъектов МСП, что на 4,9% меньше, чем годом ранее. Средний размер кредита, предоставленного заемщику – субъекту МСП, в декабре составил 5,2 млн руб. против 6,1 млн руб. в декабре 2023 г.

Рост средневзвешенных процентных ставок по кредитам относительно значения предыдущего года составил: по краткосрочным кредитам (на срок до 1 года) – на 9,59 п. п. до 24,21%, по долгосрочным кредитам (на срок свыше одного года) – на 4,38 п. п. до 19,92%. При этом уровень задолженности практически не изменился за месяц и на начало 2025 г. Всего по состоянию на 1 января кредит имели 645 977 субъектов МСП, что на 9,3% больше, чем годом ранее.

В декабре 2024 г. больше всего кредитов получили заемщики из Центрального федерального округа – 652 млрд руб. Это на 26,4% меньше, чем в декабре 2023 г. Из этой суммы 459 млрд руб. пришлись на Москву. Темпы роста задолженности по кредитам для малого и среднего бизнеса к 1 января сильно различались в зависимости от региона: от снижения на 4% в Северо-Западном округе до увеличения на 33,5% в Южном. Больше всего таких кредитов среди всех займов юрлиц и ИП накопилось в Северо-Кавказском (45,5%) и Южном (40,9%) федеральных округах. 20 февраля ЦБ сообщил, что объем кредитного фрода в 23 крупнейших банках РФ составил 12,8 млрд руб. Общий же объем операций без согласия клиентов в российских банках по итогам 2024 г. составил 26,9 млрд руб.

12 февраля Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который вводит так называемый период охлаждения в потребительском кредитовании. По нему банки и МФО обязаны предоставлять заемщику средства не ранее, чем через четыре часа, если сумма кредита варьируется от 50 000 до 200 000 руб., и не раньше, чем через 48 часов, если кредит превышает 200 000 руб. Эти новые требования не коснутся кредитов с поручителями, залоговых кредитов на авто, рефинансирования без увеличения размера кредита, а также кредитов, оформленных через уполномоченное лицо.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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