Объем кредитования малого и среднего бизнеса увеличился на 15,9% в декабре

В декабре 2024 г. больше всего кредитов получили заемщики из Центрального федерального округа – 652 млрд руб. Это на 26,4% меньше, чем в декабре 2023 г. Из этой суммы 459 млрд руб. пришлись на Москву. Темпы роста задолженности по кредитам для малого и среднего бизнеса к 1 января сильно различались в зависимости от региона: от снижения на 4% в Северо-Западном округе до увеличения на 33,5% в Южном. Больше всего таких кредитов среди всех займов юрлиц и ИП накопилось в Северо-Кавказском (45,5%) и Южном (40,9%) федеральных округах. 20 февраля ЦБ сообщил, что объем кредитного фрода в 23 крупнейших банках РФ составил 12,8 млрд руб. Общий же объем операций без согласия клиентов в российских банках по итогам 2024 г. составил 26,9 млрд руб.