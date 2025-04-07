В Кремле внимательно отслеживают ситуацию с ценами на нефть

4 апреля стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent опустилась ниже отметки в $65 впервые с августа 2021 г., следует из данных торгов на бирже ICE. На 18:00 мск июньские фьючерсы торговались по $64,1/барр. Стоимость упала почти на 9% к закрытию торгов предыдущего дня. За две последние торговые сессии стоимость Brent упала почти на $11, или на 14%. Эксперты, опрошенные «Ведомостями», называют ключевой причиной снижения риски замедления роста мировой экономики на фоне введения США импортных пошлин в отношении товаров из различных стран.