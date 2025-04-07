В Кремле внимательно отслеживают ситуацию с ценами на нефть

В Кремле внимательно отслеживают ситуацию с ценами на нефтьВласти связывают ее с пошлинами США против большинства стран мира
Экономические власти России очень внимательно отслеживают ситуацию, связанную с падением цен на нефть, и принимают все меры для минимизации последствий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
Пескова спросили о том, видит ли Кремль риски для российской экономики из-за падения цен на нефть. Пресс-секретарь президента назвал показатель очень важным для пополняемости бюджета страны и отметил, что ситуация характеризуется как «чрезвычайно неспокойная, напряженная и эмоционально перегруженная». Он напомнил, что это связано это с решением властей США установить пошлины против большинства стран мира.
«Наши экономические власти очень внимательно отслеживают эту ситуацию и, конечно, делают и будут делать все необходимое для того, чтобы минимизировать последствия вот этого международно-экономического шторма для нашей экономики», – сказал Песков.
4 апреля стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent опустилась ниже отметки в $65 впервые с августа 2021 г., следует из данных торгов на бирже ICE. На 18:00 мск июньские фьючерсы торговались по $64,1/барр. Стоимость упала почти на 9% к закрытию торгов предыдущего дня. За две последние торговые сессии стоимость Brent упала почти на $11, или на 14%. Эксперты, опрошенные «Ведомостями», называют ключевой причиной снижения риски замедления роста мировой экономики на фоне введения США импортных пошлин в отношении товаров из различных стран.