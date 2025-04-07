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В Кремле внимательно отслеживают ситуацию с ценами на нефть

Власти связывают ее с пошлинами США против большинства стран мира
Ведомости

Экономические власти России очень внимательно отслеживают ситуацию, связанную с падением цен на нефть, и принимают все меры для минимизации последствий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Пескова спросили о том, видит ли Кремль риски для российской экономики из-за падения цен на нефть. Пресс-секретарь президента назвал показатель очень важным для пополняемости бюджета страны и отметил, что ситуация характеризуется как «чрезвычайно неспокойная, напряженная и эмоционально перегруженная». Он напомнил, что это связано это с решением властей США установить пошлины против большинства стран мира.

«Наши экономические власти очень внимательно отслеживают эту ситуацию и, конечно, делают и будут делать все необходимое для того, чтобы минимизировать последствия вот этого международно-экономического шторма для нашей экономики», – сказал Песков.

4 апреля стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent опустилась ниже отметки в $65 впервые с августа 2021 г., следует из данных торгов на бирже ICE. На 18:00 мск июньские фьючерсы торговались по $64,1/барр. Стоимость упала почти на 9% к закрытию торгов предыдущего дня. За две последние торговые сессии стоимость Brent упала почти на $11, или на 14%. Эксперты, опрошенные «Ведомостями», называют ключевой причиной снижения риски замедления роста мировой экономики на фоне введения США импортных пошлин в отношении товаров из различных стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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