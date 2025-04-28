FT: пошлины Трампа привели к сокращению поставок в порты США
Повышенные тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом, заставляют импортеров приостанавливать поставки товаров в Америку, сообщает Financial Times.
Резкое сокращение поставок зафиксировано в портах и аэропортах страны, отмечается в материале. Основной пункт приема товаров из Китая в США – Лос-Анджелес – заявляет об ожидаемом уменьшении количества продукции на треть с 4 мая (в сравнении год к году).
Генеральный секретарь Международной торговой палаты Джон Дентон отметил, что трейдеры «откладывают решения на потом» после повышения пошлин до 145%. Импортеры надеются, что Пекин и Вашингтон заключат сделку, по данным газеты.
Китай с 12 апреля ввел ответные пошлины в 125% на товары из США. На прошлой неделе страна отменила некоторые из них – в частности, на американские интегральные схемы, которые используются при производстве электроники.