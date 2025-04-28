FT: пошлины Трампа привели к сокращению поставок в порты США

Резкое сокращение поставок зафиксировано в портах и аэропортах страны, отмечается в материале. Основной пункт приема товаров из Китая в США – Лос-Анджелес – заявляет об ожидаемом уменьшении количества продукции на треть с 4 мая (в сравнении год к году).