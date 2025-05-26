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Рубль может укрепиться до 76 руб./$ этим летом

Ведомости

С начала года курс доллара ослаб почти на 22%. Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что текущий рост рубля может продолжиться, пока сохраняются надежды на прогресс в переговорах России и США или пока власти не начнут сдерживать укрепление валюты. Как считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, курс может достичь 76–77 руб./$, но дальнейшее укрепление ударит по экспортерам и бюджету.

«На этих уровнях возможны меры по ослаблению рубля — от усиления покупки валюты по бюджетному правилу до смягчения валютных ограничений», — согласна ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Дмитрий Бабин считает, что текущие уровни курса завышены: нефть Urals с начала года подешевела на 13,7% ($54,76/барр.), что в ближайшие месяцы сократит валютные поступления от экспорта. Кроме того, рост импорта и сезонные траты усилят спрос на доллары и евро.

Глобальное ослабление доллара также вряд ли будет долгим, отмечает аналитик фондового рынка УК «Альфа-капитал» Алина Попцова. Экономика США получает поддержку от смягчения торговых конфликтов и фискальных мер, что позволяет ФРС медленнее снижать ставки. Это может снова сделать доллар привлекательным.

Какие прогнозы курса доллара дают эксперты:

  • Июнь: 78–84 руб./$.

  • Конец года: 85–100 руб./$.

Мильчакова не ждет падения доллара ниже 76 руб. летом. К декабрю она прогнозирует 85–90 руб./$. Попов и Бабин ожидают ослабления рубля до 95 руб./$.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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