Рубль может укрепиться до 76 руб./$ этим летом
С начала года курс доллара ослаб почти на 22%. Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что текущий рост рубля может продолжиться, пока сохраняются надежды на прогресс в переговорах России и США или пока власти не начнут сдерживать укрепление валюты. Как считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, курс может достичь 76–77 руб./$, но дальнейшее укрепление ударит по экспортерам и бюджету.
«На этих уровнях возможны меры по ослаблению рубля — от усиления покупки валюты по бюджетному правилу до смягчения валютных ограничений», — согласна ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Дмитрий Бабин считает, что текущие уровни курса завышены: нефть Urals с начала года подешевела на 13,7% ($54,76/барр.), что в ближайшие месяцы сократит валютные поступления от экспорта. Кроме того, рост импорта и сезонные траты усилят спрос на доллары и евро.
Глобальное ослабление доллара также вряд ли будет долгим, отмечает аналитик фондового рынка УК «Альфа-капитал» Алина Попцова. Экономика США получает поддержку от смягчения торговых конфликтов и фискальных мер, что позволяет ФРС медленнее снижать ставки. Это может снова сделать доллар привлекательным.
Какие прогнозы курса доллара дают эксперты:
Июнь: 78–84 руб./$.
Конец года: 85–100 руб./$.
Мильчакова не ждет падения доллара ниже 76 руб. летом. К декабрю она прогнозирует 85–90 руб./$. Попов и Бабин ожидают ослабления рубля до 95 руб./$.