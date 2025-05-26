Рубль может укрепиться до 76 руб./$ этим летом

С начала года курс доллара ослаб почти на 22%. Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что текущий рост рубля может продолжиться, пока сохраняются надежды на прогресс в переговорах России и США или пока власти не начнут сдерживать укрепление валюты. Как считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, курс может достичь 76–77 руб./$, но дальнейшее укрепление ударит по экспортерам и бюджету.