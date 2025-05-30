Reuters: компании по всему миру потеряли более $34 млрд из-за пошлин Трампа

«Торговая война Трампа потрясла производителей всего, от роскошных сумок и кроссовок до бытовой техники и автомобилей, поскольку цены на сырье выросли», – подчеркнуло издание. Некоторые компании, например General Motors и Ford, отказались от прогнозов прибыли на год из-за неопределенности, которая возникла на мировом рынке. Как отметило агентство, дальнейшие потери бизнеса будут только расти.