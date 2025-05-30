Reuters: компании по всему миру потеряли более $34 млрд из-за пошлин Трампа

Reuters: компании по всему миру потеряли более $34 млрд из-за пошлин ТрампаGeneral Motors и Ford, к примеру, отказались от прогнозов прибыли на год из-за неопределенности
Мировой бизнес недополучил более чем $34 млрд с начала торговой войны президента США Дональда Трампа за счет снижения количества продаж и увеличения издержек, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на собственные подсчеты.
«Торговая война Трампа потрясла производителей всего, от роскошных сумок и кроссовок до бытовой техники и автомобилей, поскольку цены на сырье выросли», – подчеркнуло издание. Некоторые компании, например General Motors и Ford, отказались от прогнозов прибыли на год из-за неопределенности, которая возникла на мировом рынке. Как отметило агентство, дальнейшие потери бизнеса будут только расти.
28 мая суд по международной торговле США запретил введенные Трампом тарифы, признав их незаконными. По мнению суда, американский лидер превысил свои полномочия. Как сообщала газета The New York Times, решение суда «стало для Трампа неожиданной, но значительной неудачей».
При этом, подчеркнули в Reuters, апелляционный суд в США приостановил действие постановления о блокировке таможенных пошлин 29 мая, однако, по мнению экономистов, с которыми связалось агентство, пошлины продолжат действовать после окончания судебного разбирательства. Издание сообщило, что высокопоставленные чиновники администрации Трампа не испугались решения торгового суда и рассчитывают либо выиграть апелляцию, либо «использовать другие президентские полномочия для обеспечения вступления тарифов в силу».