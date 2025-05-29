Суд в США признал тарифы Трампа незаконными
Суд по международной торговле в США признал незаконными тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом. По мнению инстанции, американский лидер превысил свои полномочия, установив «взаимные» тарифы по всему миру и пошлины на товары из Канады и Мексики, пишет The New York Times.
Коллегия федеральных судей 28 мая запретила Трампу вводить максимальные пошлины в отношении Китая и других торговых партнеров страны. Было постановлено, что закон «не дает президенту неограниченных полномочий облагать налогом импорт практически из всех государств мира».
«Решение Международного торгового суда США стало для мистера Трампа неожиданной, но значительной неудачей, подорвав его основной рычаг влияния, когда он пытается заставить другие страны заключать более выгодные для США торговые сделки», – говорится в материале.
По словам юриста Теда Мерфи, решение суда стало ударом по торговой программе президента. При этом правительство, помимо апелляции, вероятно, попытается добиться временного приостановления действия решения суда и может начать вводить альтернативные тарифы по более стандартным правовым нормам, отметил он.
2 апреля Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран, включая дополнительный тариф на китайские товары в размере 34%. После этого между КНР и США началась «гонка тарифов» – к 10 апреля Трамп повысил пошлины до 145%, а Пекин 11 апреля нарастил ответные пошлины на американские товары до 125%. 13 мая Вашингтон изменил тарифы на экспорт китайских товаров со 120% до 54% с учетом обсуждений с КНР.