Суд в США признал тарифы Трампа незаконными

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран, включая дополнительный тариф на китайские товары в размере 34%. После этого между КНР и США началась «гонка тарифов» – к 10 апреля Трамп повысил пошлины до 145%, а Пекин 11 апреля нарастил ответные пошлины на американские товары до 125%. 13 мая Вашингтон изменил тарифы на экспорт китайских товаров со 120% до 54% с учетом обсуждений с КНР.