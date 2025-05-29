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Суд в США признал тарифы Трампа незаконными

Ведомости

Суд по международной торговле в США признал незаконными тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом. По мнению инстанции, американский лидер превысил свои полномочия, установив «взаимные» тарифы по всему миру и пошлины на товары из Канады и Мексики, пишет The New York Times.

Коллегия федеральных судей 28 мая запретила Трампу вводить максимальные пошлины в отношении Китая и других торговых партнеров страны. Было постановлено, что закон «не дает президенту неограниченных полномочий облагать налогом импорт практически из всех государств мира».

«Решение Международного торгового суда США стало для мистера Трампа неожиданной, но значительной неудачей, подорвав его основной рычаг влияния, когда он пытается заставить другие страны заключать более выгодные для США торговые сделки», – говорится в материале.

По словам юриста Теда Мерфи, решение суда стало ударом по торговой программе президента. При этом правительство, помимо апелляции, вероятно, попытается добиться временного приостановления действия решения суда и может начать вводить альтернативные тарифы по более стандартным правовым нормам, отметил он.

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран, включая дополнительный тариф на китайские товары в размере 34%. После этого между КНР и США началась «гонка тарифов» – к 10 апреля Трамп повысил пошлины до 145%, а Пекин 11 апреля нарастил ответные пошлины на американские товары до 125%. 13 мая Вашингтон изменил тарифы на экспорт китайских товаров со 120% до 54% с учетом обсуждений с КНР.

23 мая Трамп предложил ввести в отношении стран ЕС 50%-ные пошлины, а 26 мая заявил, что откладывает их введение до 9 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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