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Трамп отложил введение повышенных пошлин на товары из ЕС до 9 июля

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что после телефонного разговора с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен намерен продлить срок введения 50%-ных тарифов для Европейского союза до 9 июля. Об этом сообщает Bloomberg.

«У нас был очень приятный разговор, и я согласился перенести его», – сказал Трамп журналистам в аэропорту Морристаун в Нью-Джерси.

Фон дер Ляйен 25 мая заявила, что «Европа готова к быстрому и решительному продвижению переговоров», но для «хорошей сделки» потребуется «время до 9 июля». Именно на эту дату первоначально было назначено окончание 90-дневной паузы в так называемых взаимных тарифах Трампа.

В соответствии с взаимными тарифами, объявленными в апреле, для ЕС были установлены тарифы в размере 20%, а временная пауза позволила снизить ставку до 10% до 9 июля.

Согласно расчетам Bloomberg Economics, 50%-ные тарифы Трампа затронут торговлю товарами между США и ЕС на сумму $321 млрд , снизив ВВП США почти на 0,6% и повысив цены более чем на 0,3%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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