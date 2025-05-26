Трамп отложил введение повышенных пошлин на товары из ЕС до 9 июля

Фон дер Ляйен 25 мая заявила, что «Европа готова к быстрому и решительному продвижению переговоров», но для «хорошей сделки» потребуется «время до 9 июля». Именно на эту дату первоначально было назначено окончание 90-дневной паузы в так называемых взаимных тарифах Трампа.