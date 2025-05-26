Трамп отложил введение повышенных пошлин на товары из ЕС до 9 июля
Президент США Дональд Трамп заявил, что после телефонного разговора с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен намерен продлить срок введения 50%-ных тарифов для Европейского союза до 9 июля. Об этом сообщает Bloomberg.
«У нас был очень приятный разговор, и я согласился перенести его», – сказал Трамп журналистам в аэропорту Морристаун в Нью-Джерси.
Фон дер Ляйен 25 мая заявила, что «Европа готова к быстрому и решительному продвижению переговоров», но для «хорошей сделки» потребуется «время до 9 июля». Именно на эту дату первоначально было назначено окончание 90-дневной паузы в так называемых взаимных тарифах Трампа.
В соответствии с взаимными тарифами, объявленными в апреле, для ЕС были установлены тарифы в размере 20%, а временная пауза позволила снизить ставку до 10% до 9 июля.
Согласно расчетам Bloomberg Economics, 50%-ные тарифы Трампа затронут торговлю товарами между США и ЕС на сумму $321 млрд , снизив ВВП США почти на 0,6% и повысив цены более чем на 0,3%.