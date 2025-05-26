Трамп объявил полноценную торговую войну Евросоюзу

Проблемы в переговорах с ЕС еще более ярко описал следом и министр финансов Скотт Бессент в интервью Fox News. «Я бы хотел, чтобы это [решение Трампа о 50%-ных пошлинах] разожгло огонь под Евросоюзом. У ЕС есть проблема согласованности действий. <...> Отзывы, которые до меня доходят, свидетельствуют, что входящие в ЕС страны даже не в курсе, о чем ведутся переговоры от их имени», – сказал он. При этом полученные ранее предложения со стороны Брюсселя с учетом пожеланий США (см. «Ведомости» от 23 мая), по словам Бессента, уступают по качеству предложениям от других их торговых партнеров, например Индии.