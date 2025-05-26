Трамп объявил полноценную торговую войну Евросоюзу

Трамп объявил полноценную торговую войну ЕвросоюзуНо его слова о повышении пошлин до 50% могут быть взяты назад
Комиссар Евросоюза по торговле Марош Шефчович после угроз президента США Дональда Трампа ввести с 1 июня 50%-ные пошлины в отношении товаров из ЕС заявил 24 мая, что Брюссель готов отстаивать свои интересы. При этом, как передает агентство Reuters, Шефчович после сообщения Трампа успел провести телефонные переговоры с торговым представителем США Джеймисоном Гриром и министром торговли этой страны Говардом Лютником. После этого представитель Еврокомиссии (ЕК) написал в соцсети X: «ЕК по-прежнему готова работать добросовестно. Торговля между ЕС и США несравнима ни с чем и должна основываться на взаимном уважении, а не на угрозах».
23 мая Трамп написал в соцсети TruthSocial, что переговоры с ЕС «не ведут ни к чему» и поэтому он рекомендует ввести в отношении товаров оттуда прямой тариф в 50% с 1 июня. «С Европейским союзом, который создавался с основной целью извлекать выгоду из США в торговле, оказалось очень трудно иметь дело. Их мощные торговые барьеры, НДС, смехотворные корпоративные штрафы, неденежные торговые барьеры, денежные манипуляции, несправедливые и необоснованные судебные иски против американских компаний и многое другое привели к дефициту в торговле с США в размере более $250 млрд в год», – посетовал президент США. Товарооборот между ЕС и США в 2024 г. составил около $900 млрд.
Позже Трамп заявил журналистам, что ему не нужна торговая сделка с ЕС, призвав европейцев строить заводы в США для избежания пошлин. «Они продают нам миллионы автомобилей – Mercedes, BMW, Volkswagen и др., а нам, по сути, ограничили доступ к европейскому рынку, особенно в продаже автомобилей. Это нечестно. И я сказал: пришло время играть по моим правилам», – пояснил Трамп.
Проблемы в переговорах с ЕС еще более ярко описал следом и министр финансов Скотт Бессент в интервью Fox News. «Я бы хотел, чтобы это [решение Трампа о 50%-ных пошлинах] разожгло огонь под Евросоюзом. У ЕС есть проблема согласованности действий. <...> Отзывы, которые до меня доходят, свидетельствуют, что входящие в ЕС страны даже не в курсе, о чем ведутся переговоры от их имени», – сказал он. При этом полученные ранее предложения со стороны Брюсселя с учетом пожеланий США (см. «Ведомости» от 23 мая), по словам Бессента, уступают по качеству предложениям от других их торговых партнеров, например Индии.
Но ключевые члены ЕС продолжают лелеять надежду договориться с США. В частности, министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль тоже провел переговоры с Бессентом и заявил Bild, что «сейчас нам нужны не новые провокации, а серьезные переговоры». «Американские пошлины угрожают американской экономике не меньше, чем немецкой и европейской. Этот торговый конфликт вредит всем и должен быть быстро прекращен», – сказал он. 8 мая Еврокомиссия официально сообщала об идущих консультациях внутри блока по возможному ограничению экспорта США на 95 млрд евро в случае провала переговоров.
23 мая газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, рассказала подробнее о претензиях команды Трампа. В частности, в Вашингтоне недовольны медленным прогрессом в переговорах и обходом таких важных для США тем, как налоги на стриминговые сервисы, НДС, регулирование автопрома и антимонопольные решения по американским компаниям. Кроме того, американцы хотят добиться от ЕС введения новых пошлин на китайскую продукцию в рамках увеличения торгового давления на Пекин. Похожее условие было оговорено ранее, например при заключении торгового соглашения США с Великобританией, которая согласилась ввести дополнительные пошлины на сталь из КНР.
При этом в Брюсселе отрицают, что тема отношений с Китаем – ключевая в переговорах с Вашингтоном, а в частном порядке представители ЕС как минимум соглашались сотрудничать с США по вопросу о государственном субсидировании промышленности в Китае. При этом европейские страны действительно хотели бы избежать полноценной торговой войны с КНР. Кроме того, Брюссель не устраивает сохранение 10%-ных пошлин, как это произошло в случае с Лондоном, пишет WSJ.
В Брюсселе будут активно защищаться в случае введения Трампом анонсированных пошлин, говорит заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов. Вместе с жесткими заявлениями на министерском уровне будут введены ответные меры по целым отраслям и группам товаров, полагает эксперт. Первыми в этом списке под ударом, с его точки зрения, окажутся автомобилестроение, машиностроение и фармацевтика.
Трамп продолжает свой курс на выравнивание торгового баланса, говорит генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. По его словам, президент США решился на дальнейшую эскалацию с ЕС, так как уверен, что его страны – поодиночке или вместе – будут договариваться с ним о компромиссах. Как итог, можно ожидать, что цифра пошлин в 50% «будет изначально закреплена на бумаге», но в реальности стороны договорятся о других условиях, допускает Тимофеев. При этом ЕС может попытаться ввести встречные пошлины, но это навредит и самому блоку, резюмирует эксперт.