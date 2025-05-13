США снизят тарифы на китайские товары со 120% до 54%Указ подписал Трамп, изменения вступят в силу с 14 мая
США изменили тарифы на экспорт китайских товаров со 120% до 54%, говорится в указе американского президента Дональда Трампа об изменении взаимных тарифных ставок с учетом обсуждений с КНР.
Минимальный фиксированный сбор за отправление не изменится и будет составлять $100. Изменения должны вступить в силу в 0:01 14 мая по местному времени (7:01 мск).
Министр торговли, министр внутренней безопасности и торговый представитель США, согласно документу, обязуются предпринять все необходимые действия для реализации и осуществления указа в соответствии с действующим законодательством.
12 мая «Ведомости» писали, что США и Китай по итогам торговой встречи сторон в Женеве договорились снизить взаимные пошлины сроком на 90 дней.
2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран, включая дополнительный тариф на китайские товары в размере 34%. КНР в ответ объявила 34%-ные пошлины на весь американский импорт с 10 апреля. 8 апреля Трамп увеличил пошлины для Китая до 104%, а Пекин повысил свои тарифы на товары из США до 84%. Затем американский лидер поднял пошлины до 125%, а 10 апреля они достигли 145%. В свою очередь Китай 11 апреля нарастил ответные пошлины на американские товары до 125%.