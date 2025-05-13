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США снизят тарифы на китайские товары со 120% до 54%

Указ подписал Трамп, изменения вступят в силу с 14 мая
Ведомости

США изменили тарифы на экспорт китайских товаров со 120% до 54%, говорится в указе американского президента Дональда Трампа об изменении взаимных тарифных ставок с учетом обсуждений с КНР.

Минимальный фиксированный сбор за отправление не изменится и будет составлять $100. Изменения должны вступить в силу в 0:01 14 мая по местному времени (7:01 мск).

Министр торговли, министр внутренней безопасности и торговый представитель США, согласно документу, обязуются предпринять все необходимые действия для реализации и осуществления указа в соответствии с действующим законодательством.

12 мая «Ведомости» писали, что США и Китай по итогам торговой встречи сторон в Женеве договорились снизить взаимные пошлины сроком на 90 дней.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран, включая дополнительный тариф на китайские товары в размере 34%. КНР в ответ объявила 34%-ные пошлины на весь американский импорт с 10 апреля. 8 апреля Трамп увеличил пошлины для Китая до 104%, а Пекин повысил свои тарифы на товары из США до 84%. Затем американский лидер поднял пошлины до 125%, а 10 апреля они достигли 145%. В свою очередь Китай 11 апреля нарастил ответные пошлины на американские товары до 125%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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